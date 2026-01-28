La Dirección General de Tráfico (DGT) ha anunciado la reducción del tramo cortado en la autovía A-6, que conecta Madrid con La Coruña, tras las intensas nevadas que afectan a la región. Hasta hace unos minutos, la vía permanecía completamente cerrada en ambos sentidos desde Aravaca hasta la salida de Madrid en Guadarrama.

Actualmente, el nivel negro de riesgo se mantiene únicamente en el sentido salida de la ciudad, a partir del punto kilométrico 9. El resto de la A-6 ha pasado a nivel amarillo, lo que implica restricciones para camiones y vehículos articulados, mientras que el resto de los vehículos puede circular a una velocidad máxima de 60 km/h.

La nevada ha afectado a más de 160 carreteras en toda España, de las cuales 27 pertenecen a la red principal. Las autoridades recomiendan extremar la precaución y consultar el estado de las vías antes de viajar.