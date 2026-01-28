El juez encargado de la instrucción en Tarragona ha iniciado una investigación sobre los bienes del exministro Montoro y las cuentas del despacho Equipo Económico correspondientes a los últimos 17 años. La medida se lleva a cabo a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que considera necesario revisar detalladamente las operaciones financieras y patrimoniales vinculadas al exministro y su entorno profesional.

Según fuentes judiciales, la investigación incluye un examen exhaustivo de movimientos bancarios, propiedades y otros activos que podrían estar relacionados con presuntas irregularidades económicas. Por el momento, no se han producido detenciones, y la causa se mantiene bajo secreto de sumario para preservar la investigación.

La Fiscalía Anticorrupción ha indicado que el objetivo es esclarecer la legalidad de las actividades económicas del exministro y del despacho, y determinar si existen indicios de delitos relacionados con fraude, blanqueo de capitales o corrupción.

El caso ha generado gran expectación, dada la relevancia política del exministro Montoro y la trascendencia de las operaciones económicas de su despacho durante casi dos décadas.