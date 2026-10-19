MADRID — El Banco Santander ha dado un paso de gigante en su proceso de transformación digital tras anunciar un acuerdo de colaboración plurianual —con una duración inicial de tres años— junto al gigante tecnológico estadounidense Nvidia, líder mundial en hardware y software para la inteligencia artificial.

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El objetivo principal de esta gran alianza es acelerar e integrar de forma transversal el uso de la IA avanzada en todas las áreas de negocio del grupo bancario.

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Ejes clave de la alianza tecnológica

Optimización de costes y eficiencia: Mediante el uso de modelos especializados y entrenados con los datos propios del banco, la entidad busca agilizar drásticamente los procesos operativos internos y reducir los costes de ejecución en la atención y los servicios digitales.

Mediante el uso de modelos especializados y entrenados con los datos propios del banco, la entidad busca agilizar drásticamente los procesos operativos internos y reducir los costes de ejecución en la atención y los servicios digitales. Previsión de impacto económico: Con este despliegue tecnológico a gran escala, el banco presidido por Ana Botín se ha fijado metas financieras muy ambiciosas, estimando generar un impacto económico cercano a los 1.000 millones de euros —entre nuevos ingresos y ahorro de costes— en un plazo de dos años.

Con este despliegue tecnológico a gran escala, el banco presidido por Ana Botín se ha fijado metas financieras muy ambiciosas, estimando generar un impacto económico cercano a los —entre nuevos ingresos y ahorro de costes— en un plazo de dos años. Aplicaciones prácticas: El acuerdo contempla el desarrollo conjunto de herramientas punteras como agentes de IA conversacionales, sistemas avanzados para la prevención del fraude, asistentes virtuales de apoyo para los empleados y tecnologías de simulación orientadas al análisis de riesgos.

Un modelo a escala global

Desde Nvidia han destacado que el Santander se ha posicionado a la vanguardia del sector financiero internacional al demostrar cómo llevar con éxito los modelos de inteligencia artificial generativa y analítica directamente a la producción real, adaptándolos con eficacia a las necesidades de una operativa global.

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