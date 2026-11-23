El presidente del Gobierno y candidato socialista al 29N presenta la medida en un vídeo en X con el lanzamiento de una moneda y asegura que eliminará exenciones y bonificaciones sin afectar a clases medias o pymes.

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El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección el próximo 29 de noviembre, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes un nuevo gravamen dirigido a las grandes fortunas —concretamente a patrimonios superiores a los 100 millones de euros— con la previsión de recaudar 2.000 millones de euros adicionales para impulsar vivienda protegida, reforzar las pensiones y poner en marcha una prestación por crianza de hijos, según recoge La Razón a partir de declaraciones del dirigente y de un comunicado socialista difundido por Europa Press.

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Sánchez ha dado a conocer la propuesta a través de un vídeo publicado en la red social X en el que lanza una moneda al aire y afirma que, salga cara o cruz, pagarán los ultrarricos. Aunque el grabación no detalla el tipo impositivo ni la estructura técnica del tributo, el mensaje subraya que los patrimonios por encima de los 100 millones deberán contribuir en mayor medida y que los fondos obtenidos buscarán que «los millones también se traduzcan en derechos».

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Eliminación de bonificaciones y foco en la desigualdad

En el vídeo, el jefe del Ejecutivo sostiene que su Ejecutivo ha llevado la desigualdad de renta a mínimos históricos, pero advierte de que la acumulación de riqueza sigue concentrada: según los datos expuestos, el 0,1 % más rico reúne más del 10 % de la riqueza y su peso ha crecido de forma continuada desde 2010.

Desde el PSOE han precisado que la medida no recaerá sobre las clases medias, los ahorradores ni las pequeñas y medianas empresas, y han argumentado que las mayores fortunas logran tributar proporcionalmente menos que una familia trabajadora mediante resquicios del sistema actual. Para corregirlo, la formación plantea suprimir bonificaciones y exenciones que permitan rebajar la factura fiscal de estos grandes patrimonios.

Impulso a un mínimo global y debate fiscal

En su comunicado, el partido socialista defiende situar a España a la vanguardia de la «justicia fiscal» y reclama avanzar hacia un impuesto mínimo global a las grandes fortunas en el ámbito europeo e internacional, contraponiendo su postura a las políticas de rebaja fiscal dirigidas a quienes más recursos acumulan.