Ni el Gobierno español ni la Casa Blanca presentaron antes del 21 de noviembre la notificación escrita exigida con seis meses de antelación para modificar o extinguir el pacto que vence cada mayo.

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La presencia militar de Estados Unidos en las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) continuará sin alteraciones dentro del marco bilateral vigente desde hace más de cuatro décadas, después de que este sábado 21 de noviembre expirara el plazo legal para comunicar por escrito cualquier voluntad de rescindir o revisar el Convenio de Cooperación para la Defensa, según recoge La Razón.

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De acuerdo con el artículo 69 del tratado —reformado mediante enmienda publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en 2013 y sujeto a renovaciones anuales automáticas cada 21 de mayo—, la parte que desee poner fin a la prórroga debe notificarlo formalmente por escrito con al menos seis meses de antelación. Al no haber cursado ningún aviso oficial ni Madrid ni Washington dentro de ese margen, el acuerdo queda encarrilado para extenderse durante un nuevo periodo anual y superar el actual ciclo electoral.

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Cláusulas del tratado y distensión tras los roces diplomáticos

El texto del convenio invalida cualquier advertencia meramente verbal: si surgieran discrepancias sobre su interpretación, aplicación o cumplimiento, ambas administraciones deberían abrir consultas inmediatas y, solo en ausencia de acuerdo al cabo de un año, podría denunciarse formalmente el pacto, manteniéndose entre tanto todos los derechos y obligaciones hasta una eventual retirada.

Esta continuidad operativa contrasta con la escalada verbal registrada en los últimos meses entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, marcada por los conflictos en Oriente Medio, las diferencias sobre el uso de las instalaciones para operaciones en Irán y las críticas públicas lanzadas desde la Casa Blanca contra el Ejecutivo español, una etapa de fricción que empezó a rebajarse tras la cumbre de la OTAN celebrada en verano en Ankara.

Debate interno y postura de las formaciones de izquierda

En el plano político nacional, el mantenimiento de las instalaciones militares sigue formando parte del discurso de los partidos situados a la izquierda del PSOE, aunque con escaso peso parlamentario para alterar los compromisos internacionales vigentes desde la etapa de Felipe González. De cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, formaciones como Podemos y Adelante Andalucía han vuelto a incluir entre sus reivindicaciones el cierre de las bases de Rota y Morón.