El Real Betis se llevó una contundente victoria ante el Sevilla FC (0-2) en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en un derbi marcado tanto por el fútbol como por la polémica. Los goles de Pablo Fornals y Sergi Altimira sentenciaron el encuentro, que tuvo que ser suspendido durante unos 15 minutos por el lanzamiento de objetos desde la grada hacia el área visitante.

El colegiado José Luis Munuera Montero decidió enviar a los futbolistas a los vestuarios tras varios avisos a la afición local y tras comprobar que los objetos lanzados representaban un peligro real para los jugadores. La interrupción se produjo alrededor del minuto 88, cuando el Betis ya dominaba el marcador gracias a los aciertos en la segunda mitad.

Durante los primeros 45 minutos, ambos equipos mostraron precaución y pocas oportunidades claras. La primera llegó a través de un saque de esquina del Betis que Nelson Deossa cabeceó sin éxito. Minutos después, Djibril Sow rozó el larguero tras una acción individual de Ejuke, y Ez Abde estuvo cerca de abrir el marcador, pero el arquero Odysseas evitó el gol.

En la segunda mitad, la eficacia verdiblanca se impuso. Fornals inauguró el marcador y Altimira sentenció el triunfo aprovechando los errores del Sevilla, que también sufrió la expulsión de Isaac Romero. La frustración local se hizo visible en los instantes finales, coincidiendo con los incidentes que obligaron a detener temporalmente el partido.

Con esta victoria, el Betis refuerza su posición en la clasificación y deja al Sevilla en una situación complicada, mientras los episodios de lanzamiento de objetos en la grada podrían acarrear sanciones al club anfitrión.