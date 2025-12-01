Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha vuelto a situarse en el centro del debate futbolístico tras la adjudicación de los derechos audiovisuales del campeonato a Telefónica y DAZN por un total de 5.250 millones de euros para el ciclo 2027-2032, un 6% más que el acuerdo anterior. Un resultado que considera positivo, aunque asegura que nunca se conforma: “Soy muy autoexigente. Siempre se puede mejorar”.

Tebas llegó prácticamente sobre la bocina al Consejo Superior de Deportes procedente de Johannesburgo para asistir a la apertura de sobres y confirmar el acuerdo que, según explicó, garantiza seis años de estabilidad económica para los clubes. Actualmente, los derechos televisivos representan el 58% de los ingresos de LaLiga.

Durante su conversación, descartó que el fútbol en España sea caro en comparación con otras ligas europeas. Aseguró que el modelo nacional, muy ligado a los paquetes de telecomunicaciones, permite al espectador acceder no solo al deporte, sino también a otros servicios, y defendió que el coste real por jornada no supera los nueve euros de media.

Al comparar LaLiga con la Premier League, Tebas reconoció la diferencia económica entre ambas competiciones, pero la justificó por factores como la población y el mayor número de abonados a la televisión de pago en Reino Unido. Aun así, cuestionó el control económico inglés y defendió el modelo español de sostenibilidad financiera.

Uno de los grandes focos de polémica en los últimos meses ha sido la posibilidad de disputar un partido de LaLiga en Miami. Tebas lamentó las críticas y las protestas de algunos futbolistas, asegurando que la competición no se habría “adulterado” y que muchos jugadores veían con buenos ojos esa opción, aunque no lo hicieran públicamente. “Lo fácil era estar en contra”, afirmó.

El presidente de LaLiga también apuntó directamente al Real Madrid como uno de los principales opositores a ese proyecto en Estados Unidos. En ese contexto, tuvo palabras especialmente duras hacia su presidente: “Hace actuaciones por detrás que, como persona, dejan mucho que desear”. Además, acusó a Florentino Pérez de tergiversar datos sobre la Superliga y otros asuntos, insistiendo en que este proyecto perjudicaría gravemente al fútbol español y europeo.

En contraste, Tebas reconoció que su relación con Joan Laporta atraviesa uno de sus mejores momentos, aunque admitió que ha sido una relación cambiante. Subrayó que el FC Barcelona, a pesar de sus conflictos recientes, respeta a LaLiga y es consciente de la importancia económica y deportiva que tiene la competición para el club.

Sobre la lucha contra la piratería, aseguró que se han logrado avances importantes en los últimos 18 meses, lo que ha contribuido a un aumento de las suscripciones a la televisión de pago por primera vez en una década. También destacó una reducción de los episodios de racismo tanto en los estadios como en redes sociales.

En cuanto al ‘caso Negreira’, Tebas recordó que aún sigue en manos de la justicia, pero defendió los cambios que se están impulsando para reforzar la transparencia. Por último, evitó confirmar si continuará al frente de LaLiga más allá de 2027, aunque dejó claro que su decisión dependerá en gran medida del futuro de la Superliga y de la estabilidad de la competición.