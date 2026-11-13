El pódcast The Wild Project, dirigido por Jordi Wild, se ha convertido en un inesperado escenario de la campaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre. Este viernes, se publicarán las entrevistas realizadas por Wild a los candidatos Ada Colau, Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez.

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Las entrevistas, que no contarán con preguntas pactadas, serán verificadas por dos periodistas fuera de cámara. La serie comenzará con Ada Colau, candidata de Frente Amplio, a las 8.00 horas, seguida por Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, a las 10.00 horas, y concluirá con Pedro Sánchez, candidato del PSOE, a las 12.00 horas.

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Cancelación de Abascal y críticas

Inicialmente, Santiago Abascal, líder de Vox, había aceptado participar en el pódcast, pero finalmente canceló su entrevista. Esta decisión ha generado críticas de varios influencers, incluido Ibai Llanos. Jordi Wild ha acusado a Abascal de intentar «minimizar riesgos» y de haberle hecho una «jugarreta».

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Abascal explicó que la cancelación fue parte de un cambio «firme» y «estratégico» del partido tras la polémica por su participación en La Revuelta. Afirmó que Vox no repetirá el error y que no tiene «nada contra Jordi Wild».

Impacto en redes y declaraciones de Colau

En el momento de la publicación de la entrevista con Ada Colau, más de 23.500 personas la estaban viendo en YouTube. Colau, quien decidió participar en el pódcast por recomendación de su hijo de 15 años, agradeció al equipo de Jordi Wild por la organización de la entrevista.

Durante la conversación, Colau expresó su opinión sobre las redes sociales, afirmando que están en manos de grandes empresas con propietarios cercanos a la extrema derecha. También comentó que, aunque no sería su lugar ideal para hacer política tranquila, considera importante exponerse en estos espacios.