La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desplegado este jueves una ambiciosa operación policial con registros simultáneos en Madrid, Córdoba, Sevilla y Valencia, instruida por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. Entre los seis detenidos figuran Andrea de la Torre —actual pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, arrestada en el domicilio del exdirigente socialista donde residía tras su ingreso en prisión— y Cristian Corvillo, quien fuera chófer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante las primarias socialistas. El dispositivo judicial se enmarca en una nueva pieza secreta derivada del ‘caso Koldo’ que investiga delitos de organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

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El foco de las pesquisas se centra en la presunta adjudicación irregular de licitaciones de obra pública durante el mandato de Ábalos al frente del Ministerio de Transportes. De forma paralela a los arrestos de Corvillo, de su hermano Rubén y de otros tres empresarios vinculados al entramado, agentes del Instituto Armado han ejecutado requerimientos de información en la sede central de Adif en Madrid para incautar documentación clave sobre contratos de infraestructura ferroviaria otorgados en ese periodo.

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Nuevas ramificaciones patrimoniales y nexos con la red societaria

La detención de Cristian Corvillo añade presión al marco judicial tras sus previas comparecencias en la Audiencia Nacional. El exchófer de la candidatura socialista ya figuraba en la órbita del ‘caso hidrocarburos’ tras admitir contactos directos con Ábalos y su asesor Koldo García. Asimismo, las investigaciones patrimoniales ubican a Corvillo como intermediario en las gestiones vinculadas a la adquisición del chalet de La Alcaidesa (Cádiz), inmueble bajo sospecha de constituir una contraprestación en especie concedida al exministro.

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De forma complementaria, el magistrado instructor ha urgido a los agentes investigadores la entrega inmediata del clonado de los dispositivos móviles e informáticos confiscados a los principales actores de la trama de las mascarillas, entre ellos Koldo García, el empresario Juan Carlos Cueto y los gestores de la mercantil Soluciones de Gestión, acelerando la consolidación de la prueba digital en la causa.

Presión sobre el entorno del exministro e impacto en la recta final del 29-N

El desarrollo de este operativo policial supone un duro varapalo político en plena precampaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre, intensificando el debate alrededor de las responsabilidades institucionales en el antiguo equipo directivo del Ministerio de Transportes. La irrupción de la Guardia Civil en los domicilios del entorno de Ábalos confirma la apertura de una derivación judicial independiente centrada exclusivamente en la obra pública.

Con el secreto de sumario decretado sobre esta nueva derivada procesal, los agentes de la UCO continúan analizando la documentación incautada en las dependencias administrativas de Adif y en los registros de Córdoba y Valencia, no descartándose nuevas actuaciones o citaciones en sede judicial a lo largo de las próximas jornadas.