El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles dos decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros tras su rechazo inicial en el Congreso. El primero de estos decretos, que introduce cambios significativos, entrará en vigor este jueves. Entre las novedades se incluye la obligación de indicar el precio de referencia en los anuncios de pisos en alquiler, aunque esta medida solo se aplicará en zonas tensionadas.

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Además, el decreto refuerza medidas previamente propuestas, como la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler, la suspensión de desahucios y la prohibición de la compra especulativa de inmuebles, extendida ahora hasta 2030.

Medidas para zonas tensionadas

El decreto establece que toda oferta de arrendamiento en zonas de mercado residencial tensionado deberá incluir el índice de referencia del precio del alquiler de vivienda. Este sistema, desarrollado por el Ministerio de Vivienda, ofrece un rango de precios basado en la ubicación y características del inmueble. En la mayoría de España, este índice es orientativo, pero en zonas tensionadas puede limitar el precio de alquiler.

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Para los pequeños propietarios en estas zonas, el precio máximo se fija sobre el último contrato y debe indicarse en los anuncios. Actualmente, solo algunas comunidades como Cataluña, País Vasco, Navarra, Asturias y Galicia tienen municipios declarados como zonas tensionadas. También se requiere especificar si el propietario es un gran tenedor y el código identificativo de la vivienda.

Restricciones a la compra especulativa

El decreto endurece las restricciones a la compra especulativa de vivienda. La prohibición a los fondos buitres de adquirir inmuebles a precios significativamente bajos se extiende hasta el 31 de diciembre de 2030. Esta restricción también se aplica a las empresas consideradas grandes tenedoras, salvo que el inmueble se destine a usos específicos como vivienda social.

Para fomentar la oferta de vivienda social, se crea el Fondo de Vivienda de Impacto Social, con una partida inicial de 400 millones de euros aprobados como crédito extraordinario. Este fondo busca apoyar a promotores que impulsen viviendas sociales y asequibles, y su implementación se desarrollará mediante un reglamento futuro.

Créditos extraordinarios para vivienda

El Gobierno también ha aprobado un crédito extraordinario de 10.000 millones de euros para la nueva línea de préstamos TU CASA del ICO. Estas ayudas, de hasta 50.000 euros, están destinadas a la compra de primera vivienda, según el texto publicado en el BOE.