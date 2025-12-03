El secretario general, Mark Rutte, reafirma la unidad de la Alianza ante las amenazas rusas y destaca el papel clave de Donald Trump en las negociaciones de paz. Dos tercios de los aliados ya se han sumado a la iniciativa PURL para financiar armas a Ucrania.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha enviado un mensaje de contundencia desde Bruselas, donde se reunieron los ministros de Asuntos Exteriores de la Alianza, en respuesta a las recientes declaraciones del presidente ruso, Vladímir Putin.

«La OTAN está dispuesta a hacer todo lo que sea necesario para proteger a Europa,» declaró Rutte, contestando a la advertencia de Putin del martes: «No queremos guerra, pero si la buscáis, Rusia está preparada».

Rutte subrayó que, aunque la OTAN es una alianza defensiva, sus miembros están listos para asegurar su territorio y proteger a sus «mil millones de habitantes» ante cualquier escalada. El mensaje de los aliados es una «clara señal de que Putin está equivocado» respecto a la determinación de la Alianza.

El Papel de Trump y Apoyo a Ucrania

En relación con el conflicto en Ucrania, Rutte insistió en el deseo de todos los aliados de poner fin al derramamiento de sangre, y sorprendió al destacar la figura de Donald Trump en el proceso de paz.

«Sólo hay una persona en todo el mundo capaz de romper el estancamiento, ése es el presidente de Estados Unidos Donald Trump«, afirmó Rutte.

Pese a este reconocimiento, el secretario general fue firme en que el apoyo militar a Ucrania debe mantenerse «sin cesar» para ayudar a Kiev a defenderse hoy y a disuadir mañana.

Avances en Armamento: Iniciativa PURL

Rutte anunció avances concretos en la coordinación de ayuda militar a Ucrania. Dos tercios de los aliados ya han firmado el programa PURL (impulsado en julio), una iniciativa que permite a los miembros europeos y Canadá adquirir armas de Estados Unidos para enviarlas directamente a Ucrania.

El programa PURL ya ha recaudado 4.000 millones de dólares, con la expectativa de alcanzar los 5.000 millones antes de fin de año. La previsión es mantener un ritmo de aportaciones de 1.000 millones de dólares al mes en 2026 para sostener el suministro de armamento.

Los aliados también acordaron incrementar la inversión en defensa, mejorar la producción y reforzar el apoyo a Ucrania de cara a la próxima cumbre de la OTAN en Ankara, prevista para 2026.