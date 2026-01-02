El AD Ceuta FC no contará finalmente con los 2,5 millones de euros que esperaba ingresar por la venta de Christantus Uche, después de que el Crystal Palace no haya ejercido la opción de compra incluida en el contrato de cesión del centrocampista nigeriano.

Según han confirmado a EFE fuentes del club ceutí, la ausencia de este ingreso condiciona la estrategia del Ceuta en el mercado invernal, que se abre este jueves. Ante esta situación, la entidad priorizará la llegada de futbolistas en calidad de cedidos procedentes de clubes como el Real Betis o el RCD Mallorca, con el objetivo de reforzar la plantilla sin comprometer el límite salarial.

El club había cerrado el mercado de verano con cierto margen económico, previendo la necesidad de incorporar refuerzos en enero. Sin embargo, la planificación estaba basada en la hipótesis de que el Crystal Palace hiciera efectiva antes de final de año la cláusula de compra obligatoria de Uche, fijada en 20 millones de euros. De haberse producido la operación, el Ceuta habría recibido un porcentaje de 2,5 millones.

Dicha cláusula contemplaba que el futbolista debía disputar al menos diez partidos como titular, algo que finalmente no se ha cumplido. Como consecuencia, el club inglés no está obligado, por ahora, a ejecutar la compra del jugador procedente del Getafe.

Refuerzos en ataque

Pese a este contratiempo económico, el presidente del Ceuta, Luhay Hamido, junto al director deportivo, Edu Villegas, y su equipo de trabajo, ya se encuentran inmersos en la búsqueda de refuerzos para la segunda vuelta del campeonato. La prioridad pasa por incorporar un delantero y dos extremos que aporten desequilibrio y profundidad al conjunto caballa.

El Ceuta afronta así el mercado invernal con cautela, apostando por fórmulas que permitan mejorar el rendimiento deportivo sin alterar el equilibrio financiero del club.