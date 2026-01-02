Juan Sergio Redondo, portavoz de VOX en la Asamblea de Ceuta, ha asegurado que su grupo mantendrá su línea política hasta el final de la legislatura, defendiendo iniciativas que considera “cargadas de razón”, incluso si no obtienen la aprobación en las sesiones plenarias.

“El tiempo ha pasado volando y ya encaramos el final de la legislatura”, señaló Redondo, quien destacó que muchas de las propuestas de VOX, aunque inicialmente rechazadas, terminan siendo asumidas por el Gobierno. Como ejemplo, citó la creación de la unidad de la Guardia Civil USECIC, así como medidas en turismo, vivienda y economía, que, según él, reflejan soluciones adaptadas a la realidad social de Ceuta.

El portavoz criticó que las sesiones del Pleno se han convertido en debates “sin contenido ni sustancia” y enfatizó que su partido continuará presentando iniciativas que beneficien a los ciudadanos. “Nuestro objetivo es seguir insistiendo para que las propuestas que atienden a la realidad social se conviertan en hechos”, concluyó Redondo.