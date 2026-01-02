El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes, 2 de enero de 2026, la resolución de la Ciudad Autónoma de Ceuta por la que se abre la convocatoria para cubrir dos plazas de Ayudante Técnico Sanitario/Diplomado Universitario en Enfermería (DUE).

Según se recoge en el anuncio oficial, el plazo para presentar solicitudes será de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la resolución en el BOE. Asimismo, se indica que cualquier comunicación o anuncio posterior relacionado con este proceso selectivo se difundirá conforme a lo establecido en las bases de la convocatoria.

Cabe recordar que las bases reguladoras de este procedimiento fueron publicadas previamente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta (BOCCE) número 6575, de fecha 19 de diciembre de 2025. En ellas se detallaba que las plazas ofertadas pertenecen a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, y se cubrirán mediante el sistema de oposición en turno libre.

Las dos plazas convocadas corresponden al Grupo A, Subgrupo A2, y están incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2025, tratándose de vacantes existentes en la plantilla de funcionarios de la Ciudad.

El proceso selectivo constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios. Para poder participar, los aspirantes deberán estar en posesión del título de Grado en Enfermería o equivalente, así como cumplir el requisito de nacionalidad española o de algún país miembro de la Unión Europea.

La convocatoria también contempla la creación de una bolsa de empleo una vez finalizado el proceso. Esta lista servirá para la cobertura de puestos de funcionarios interinos o personal laboral y estará integrada por aquellos candidatos que, aun no obteniendo plaza, hayan superado al menos el primer ejercicio de la fase de oposición.