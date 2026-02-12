La jornada de este 12 de febrero estará protagonizada por la inestabilidad. Según la AEMET, las lluvias marcarán el ritmo durante la mañana, con posibilidad de tormentas, aunque el tiempo dará una tregua relativa al caer la tarde.

Si tienes planes en el exterior hoy en Ceuta, lo mejor será que no te olvides el paraguas. La ciudad amanece bajo un manto de cielos cubiertos que mantendrá las precipitaciones como protagonistas durante gran parte de la jornada. De acuerdo con la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la lluvia será constante desde la madrugada hasta el mediodía, evolucionando hacia un escenario de nubosidad persistente con chubascos más débiles conforme avance la tarde.

Lluvias y riesgo de tormentas durante la mañana

Las precipitaciones no serán torrenciales, pero sí constantes. Se esperan acumulados modestos, con unos 0.3 litros por metro cuadrado en torno a las 12:00 horas, descendiendo a 0.1 litros hacia las 13:00.

Lo más destacable de la mañana es la posibilidad de tormentas, un fenómeno que la AEMET sitúa únicamente en la primera mitad del día. Por la tarde, el riesgo de aparato eléctrico desaparecerá, aunque el cielo seguirá «muy nuboso» hasta el final del día, cuando se esperan intervalos nubosos sin apenas probabilidad de agua.

Temperaturas estables y vientos flojos

En cuanto al termómetro, no habrá grandes sorpresas. Las temperaturas se mantienen en valores muy similares a los de ayer:

• Máximas: Alcanzarán los 18°C.

• Mínimas: Se situarán en torno a los 15°C, dejando un ambiente suave pero húmedo.

El viento no será un factor de riesgo en esta ocasión, soplando de forma floja y de dirección oeste, lo que contribuirá a que la sensación térmica no sea excesivamente fría pese a la falta de sol.