El sorteo diario de Loterías y Apuestas del Estado correspondiente a este miércoles 11 de febrero de 2026 ya tiene resultados oficiales. El sorteo repartía un bote de 2.500.000 €, con premios en varias categorías según los aciertos obtenidos por los participantes.
Combinación ganadora de hoy
• Números premiados: 02, 25, 32, 36, 39 y 44
• Complementario: 38
• Reintegro: 9
⸻
Distribución de premios
En este sorteo ha habido premios tanto en categorías altas como en las restantes:
• 1 acertante de Primera Categoría (6 aciertos): premio de aproximadamente 2.681.354,10 €.
• 5 acertantes de Segunda Categoría (5 + Complementario): cada uno con 39.319,78 €.
• 86 acertantes de Tercera Categoría (5 aciertos): premio de 1.143,02 €.
• 5.257 acertantes de Cuarta Categoría (4 aciertos): premio de 28,05 €.
• 98.302 acertantes de Quinta Categoría (3 aciertos): premio de 4 €.
• 612.248 acertantes del Reintegro: premio de 0,50 €.
⸻
Información para el ganador
• Cobro de premios:
Los premios de la Bonoloto pueden cobrarse en cualquier administración de loterías autorizada. Los importes inferiores a 2.000 € se pagan directamente en los puntos de venta oficiales. Los importes superiores deben gestionarse en entidades bancarias colaboradoras o mediante la web oficial si el boleto fue validado online.
• Caducidad:
Los premios deben reclamarse dentro de 90 días naturales desde el día siguiente al sorteo.
• Próximo sorteo:
La Bonoloto continúa mañana jueves 12 de febrero de 2026, con una nueva combinación ganadora y más oportunidades de premio.
Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida es la que publica Loterías y Apuestas del Estado.