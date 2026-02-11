Los sorteos de la ONCE, correspondientes a este miércoles 11 de febrero de 2026 ya tienen números premiados, con el Cupón Diario de la ONCE y el clásico Super 11 ofrecidos hoy a los jugadores de toda España.



Cupón Diario – Resultado de hoy

El sorteo del Cupón Diario de la ONCE celebrado esta noche ha dejado los siguientes números premiados:

• Número: 32550

• Serie: 018

• Reintegro a la primera cifra: 3

• Reintegro a la última cifra: 0

Este sorteo reparte un premio principal de 500.000 € al número completo y serie, además de múltiples premios secundarios según los aciertos parciales de cifras sobre el número.

⸻

Super 11 – Combinación ganadora

El Super 11 de hoy también ha ofrecido su combinación ganadora del día. La combinación ganadora fue:

09, 11, 18, 20, 34, 35, 36, 46, 48, 49, 54, 63, 69, 70, 74, 75, 77, 79, 80 y 83

Con estos 20 números, los participantes optan a premios según el número de aciertos en sus boletos de Super 11. No se han registrado aciertos de máxima categoría en este sorteo, pero hay premios disponibles en distintas categorías.

⸻

Información para los ganadores

• Cobro de premios: Los premios de los sorteos de la ONCE pueden cobrarse en centros oficiales de la ONCE, en entidades bancarias autorizadas o a través de la plataforma online si el cupón fue adquirido por internet.

• Caducidad: El plazo para reclamar los premios es de 30 días naturales desde la fecha del sorteo.

• Próximo sorteo: Mañana jueves 12 de febrero de 2026, la ONCE continúa con sus sorteos habituales, incluyendo de nuevo Cupón Diario y Super 11.

Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida de resultados es la que publica la ONCE a través de sus canales oficiales.