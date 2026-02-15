El presidente de la Junta de Andalucía confirma que los geólogos determinarán este domingo qué zonas del municipio gaditano son seguras para el realojo. El regreso será progresivo y condicionado por los informes técnicos tras diez días de evacuación total por el temporal.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha abierto este domingo una «luz de esperanza» para los habitantes de Grazalema (Cádiz). Durante una visita institucional a Ronda, donde se ha reunido con familias afectadas por el reciente tren de borrascas, Moreno ha adelantado que esta misma tarde se darán a conocer las primeras zonas seguras para que los vecinos puedan comenzar a regresar a sus hogares de manera progresiva y por fases.

El municipio permanece bajo una orden de desalojo preventivo total desde el pasado 5 de febrero, una medida drástica motivada por la inestabilidad del terreno tras las intensas lluvias.

La seguridad técnica como prioridad

Moreno ha sido tajante al afirmar que el regreso no será inmediato para la totalidad de la población, sino que dependerá estrictamente de los criterios de los especialistas. «La decisión de la vuelta siempre será determinada por los geólogos«, ha subrayado el presidente, insistiendo en que la seguridad y la prevención deben primar sobre cualquier otra consideración.

El plan de realojo se estructurará de la siguiente forma:

• Evaluación técnica: A lo largo de la tarde de este domingo se definirán los sectores del municipio que ya no presentan riesgo de deslizamientos.

• Retorno escalonado: Los vecinos volverán por barrios o zonas específicas, evitando aglomeraciones y permitiendo una vigilancia continua de las estructuras.

• Mantenimiento de estudios: Los geólogos e ingenieros continuarán trabajando en las áreas más sensibles para determinar qué intervenciones son necesarias antes de completar el desalojo total.

Una «decisión difícil» pero no política

El presidente andaluz ha aprovechado su intervención para defender la gestión de la crisis, recordando que el desalojo total ordenado hace diez días fue una medida «difícil» consensuada con el alcalde de Grazalema. «No fue una decisión política, sino una decisión asentada en los informes de los especialistas», ha remarcado Moreno, quien ha trasladado su solidaridad a los ciudadanos que han tenido que abandonar sus casas durante más de una semana.

La estabilización de las condiciones meteorológicas en las últimas 48 horas ha permitido a los técnicos avanzar en los estudios de campo, lo que finalmente ha permitido vislumbrar el fin de una situación de emergencia que ha mantenido en vilo a la Sierra de Cádiz.