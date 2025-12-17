El AD Ceuta FC ha anunciado que dispone de 115 entradas para sus aficionados con motivo del partido que se celebrará este domingo 21 de diciembre a las 16:15 horas ante la Real Sociedad B en el Estadio de Anoeta.

Las localidades estarán disponibles hasta el jueves 18 de diciembre a las 12:00 horas y tendrán un precio de 20 euros cada una, en la zona destinada a los seguidores visitantes.

Los aficionados interesados pueden solicitar las entradas de forma online a través del apartado “EXPERIENCIAS” en la web oficial del Ceuta FC. Una vez obtenida la entrada, el club enviará un correo electrónico con las instrucciones detalladas para completar la gestión. Para ello es obligatorio facilitar el nombre completo, DNI, correo electrónico y número de teléfono de cada persona solicitante.

Este encuentro será además el último desplazamiento oficial para el conjunto caballa en el año 2025, y el club anima a los seguidores a acompañar al equipo en una salida que, por cuestiones geográficas, supone un largo viaje hasta San Sebastián.

En la clasificación de LaLiga Hypermotion, la Real Sociedad B se presenta como un rival complicado en casa, siendo uno de los equipos con mejor rendimiento en su estadio.