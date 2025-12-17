La Unión General de Trabajadores (UGT) de Ceuta ha continuado este mes con el proceso de renovación de su estructura interna, tras designar a Tomás Ascaso López de Soria como nuevo secretario de Organización del sindicato. El nombramiento forma parte de una reestructuración impulsada desde la dirección regional para consolidar un equipo capaz de afrontar los retos laborales y sociales en la ciudad autónoma.

Este cambio en el organigrama se enmarca en la nueva etapa abierta tras el último congreso sindical, liderada por la secretaria general, Yolanda Aparicio, que fue elegida hace varios meses para dirigir UGT Ceuta con un claro respaldo de la afiliación.

Tomás Ascaso, nacido en Ceuta en mayo de 1972, es licenciado en Derecho y ejerce como técnico jurídico en la empresa municipal Servicios Turísticos de Ceuta, cargo que desempeña desde hace años. Afiliado a UGT desde 2009, su implicación en la organización ha crecido progresivamente, hasta ser elegido delegado de personal en su centro de trabajo en 2023, lo que consolidó su presencia en la defensa de los derechos de los trabajadores.

Junto a Ascaso, el sindicato ha designado también a Paulina Rodríguez como nueva secretaria de Comunicación de UGT Ceuta, un puesto que refuerza la apuesta por dinamizar la estructura directiva de la organización. Rodríguez aporta experiencia tras su paso por el gabinete de la Ciudad Autónoma.

La dirección de UGT en Ceuta ha destacado que estos nombramientos buscan fortalecer la organización sindical, renovar responsabilidades internas y dotar al sindicato de un equipo estable y preparado para responder con eficacia a las necesidades del tejido laboral de la ciudad.

Con estos movimientos, UGT Ceuta espera mejorar su capacidad de actuación y su presencia en los asuntos que afectan a los trabajadores y trabajadoras, en un momento en el que la defensa de los derechos laborales continúa siendo una prioridad para la central sindical.