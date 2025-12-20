La AD Ceuta FC ya tiene marcada en el calendario la que será, sin duda, una de las citas más especiales de su regreso al fútbol profesional. LALIGA ha confirmado los horarios para la jornada 21 de LALIGA HYPERMOTION, la última de la primera vuelta, en la que el conjunto de José Juan Romero se enfrentará al Málaga CF el próximo domingo 11 de enero a las 16:15 horas.

El anuncio ha activado de inmediato a la afición caballa. Apenas se han conocido los detalles del encuentro, los seguidores de la ciudad autónoma han comenzado a organizar el desplazamiento y las reservas de viaje para estar presentes en La Rosaleda, un escenario de Primera para un Ceuta que está siendo la gran revelación de la categoría de plata.

Un regreso histórico a la categoría de plata

Para los aficionados ceutíes, este partido no es uno más. Supone el regreso oficial del equipo a la Segunda División en territorio malagueño 45 años después de su última estancia en la categoría. Aunque ambos clubes se vieron las caras hace solo dos temporadas en Primera Federación, este será el primer enfrentamiento histórico en el fútbol profesional bajo las denominaciones actuales.

El recuerdo más reciente en Martiricos es positivo para los intereses blancos: un empate 1-1 en la temporada 2023/24 con gol de Cedric, en aquel equipo donde todavía destacaba Christantus Uche antes de poner rumbo a la Premier League.

Horario condicionado por la Supercopa

La elección de las 16:15 horas responde a la celebración de la final de la Supercopa de España ese mismo domingo. Para evitar la coincidencia con el torneo nacional, LALIGA ha adelantado los encuentros de la jornada 21. Aunque el horario obliga a adelantar la sobremesa, facilita que la marea caballa pueda realizar el viaje de vuelta con mayor margen tras el pitido final.

No obstante, el club y los aficionados deberán estar atentos a posibles cambios. Aunque el Ceuta y el Málaga ya están eliminados de la Copa del Rey, hasta seis equipos de Segunda siguen vivos en el torneo del K.O. Si los emparejamientos de octavos de final (previstos para los días 13, 14 y 15 de enero) afectan a la logística televisiva, el horario podría sufrir ligeras modificaciones de última hora.

El objetivo: cerrar una primera vuelta de ensueño

El equipo de José Juan Romero llega a este final de la primera vuelta demostrando que su proyecto en Segunda División es una realidad sólida. Tras rozar el ascenso hace dos años y lograrlo finalmente la pasada campaña, el Ceuta se planta en La Rosaleda con la ambición de sumar tres puntos que lo mantengan en la zona noble de la clasificación frente a un rival directo que también regresó este año al fútbol profesional.