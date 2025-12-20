José Juan Romero fue protagonista en la previa del compromiso del AD Ceuta en San Sebastián, no solo por el análisis deportivo del encuentro, sino por sus duras declaraciones tras conocer la sanción de dos partidos que deberá cumplir por su expulsión ante Las Palmas.

El técnico ceutí mostró su malestar con la actuación arbitral y, especialmente, con el papel del cuarto árbitro. “El principal problema está en determinados cuartos árbitros, que se ven con una autoridad que no les compete. No son protagonistas, lo son los futbolistas”, afirmó. Romero fue aún más contundente al asegurar que el colegiado “mintió en el acta”, al reflejar unas palabras que, según el entrenador, nunca pronunció y que contaban con numerosos testigos.

Pese a la sanción, Romero restó dramatismo a su ausencia en el banquillo durante dos jornadas. “Da igual, yo no voy a jugar. Mi cuerpo técnico está muy cualificado y el equipo no se va a ver mermado”, explicó, asegurando que seguirá el partido “desde donde le dejen”.

Más allá de la polémica arbitral, el entrenador analizó el complicado desplazamiento a San Sebastián y el nivel del rival en Anoeta, un estadio que considera una clara ventaja para el filial donostiarra por su talento y fortaleza como local.

En el plano deportivo, confirmó que la baja de Marcos Fernández abrirá la puerta a otros futbolistas, como Juanto Ortuño, Obeng o Kuki Zalazar, a quienes ve preparados para asumir responsabilidades. Además, aclaró que no habrá jugadores del filial en la convocatoria, salvo la presencia de Josema con el segundo equipo.

Sobre el mercado de invierno, Romero apostó por la prudencia. “Estamos satisfechos con el rendimiento, pero todos los equipos se van a reforzar. Tenemos una idea clara de lo que queremos, ahora hay que ver si se puede ejecutar”, concluyó.