WhatsApp, la aplicación de mensajería propiedad de Meta, dejará de ser compatible con una amplia lista de teléfonos móviles antiguos, tanto con sistema operativo Android como iOS. Esta medida afectará a miles de usuarios que aún utilizan dispositivos que ya no cumplen con los requisitos técnicos necesarios para ejecutar la plataforma.

La decisión forma parte de las actualizaciones periódicas que realiza la compañía con el objetivo de reforzar la seguridad, optimizar el rendimiento y habilitar nuevas funciones. Como consecuencia, los equipos con sistemas operativos desactualizados ya no podrán abrir la aplicación ni recibir nuevas versiones.

En el caso de Android, WhatsApp dejará de funcionar en teléfonos que cuenten con Android 5.1 o versiones anteriores. Para los dispositivos Apple, el requisito mínimo será contar con iOS 15.1 o superior, por lo que varios modelos de iPhone quedarán fuera del soporte.

Entre los teléfonos Android que perderán compatibilidad se encuentran modelos como Samsung Galaxy S3, S4 Mini, Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend y Galaxy S5; Motorola Moto E de 2014 y Moto G de primera generación; LG Optimus G, Nexus 4, G2 Mini y G3; Sony Xperia Z, SP, T, V y Z2, así como Huawei Ascend Mate 2.

En cuanto a Apple, los modelos afectados incluyen el iPhone 5, 5c, 5s, iPhone 6 y iPhone 6 Plus, los cuales ya no podrán utilizar la aplicación de mensajería.

Una vez que WhatsApp deje de ser compatible, los usuarios no podrán enviar ni recibir mensajes, realizar llamadas ni acceder a sus conversaciones. Por ello, se recomienda realizar una copia de seguridad de los chats y archivos importantes antes de que el servicio se suspenda definitivamente en estos dispositivos.

WhatsApp suele notificar con anticipación a los usuarios cuyos teléfonos están próximos a perder compatibilidad. No obstante, se aconseja verificar la versión del sistema operativo del dispositivo y considerar una actualización o el cambio a un equipo más reciente para continuar utilizando la aplicación sin inconvenientes.