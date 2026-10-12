El Colegio Oficial de Médicos de Ceuta (COMCE), a través de su área de Cooperación Internacional, sigue desarrollando proyectos destinados a mejorar la capacitación de profesionales sanitarios en países donde el acceso a determinadas especialidades médicas sigue siendo muy limitado.

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‹ › Foto 1 de 7 El COMCE refuerza su cooperación internacional con formación cardiológica

Francisco García Lanzas, director de Cooperación Internacional del COMCE, ha participado en dos nuevas actuaciones que comparten un mismo objetivo: proporcionar a médicos locales conocimientos y herramientas que puedan permanecer en el territorio y beneficiar de forma continuada a sus comunidades.

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Una de estas iniciativas ha permitido que Soul, médico de Medicina General procedente de Mali, complete en Ceuta un periodo de formación en Cardiología de adultos y Cardiología Pediátrica, trabajando junto a profesionales de ambos servicios. Esta estancia es continuación de un proyecto iniciado en Bamako, donde Lanzas impartió formación a Soul y a otros médicos del país.

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La segunda actuación llevó a Fran Lanzas hasta Harper, en Liberia, donde ha permanecido aproximadamente un mes formando a médicos en ecocardiografía, electrocardiografía y diagnóstico de patologías cardíacas, en un hospital público que atiende a la población local y a zonas aledañas.

El COMCE destaca el valor de la cooperación basada en la formación y autonomía de los profesionales sanitarios locales, permitiendo que los conocimientos se multipliquen y permanezcan a largo plazo en las comunidades donde son más necesarios.