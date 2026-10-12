La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) celebrará el próximo 14 de octubre en la Academia de Caballería de Valladolid una nueva edición de las Jornadas Científicas sobre Cultura de Defensa, tituladas ‘Desinformación y noticias falsas en la gran pantalla’. Estas jornadas se centrarán en el papel de la información y la comunicación en la seguridad y la defensa a través del cine y otros medios audiovisuales.

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‹ › Foto 1 de 2 La UEMC organiza jornadas sobre desinformación y cine

El evento reunirá a expertos del Ministerio de Defensa, profesionales del sector audiovisual y profesores de la UEMC, quienes abordarán cuestiones relacionadas con la desinformación, la guerra cognitiva, la legitimidad y la toma de decisiones en situaciones de conflicto. Las películas y otros contenidos audiovisuales servirán como puntos de partida para analizar cómo se representan estos fenómenos.

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La jornada comenzará a las 9:00 horas, con la inauguración a cargo del coronel director de la Academia de Caballería, Francisco Javier López Villar, y del rector de la UEMC, David García López.

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A lo largo del día se ofrecerán diversas ponencias. Juan Billón Laá, coronel jefe del Área de Cultura de Defensa del Ministerio de Defensa, abrirá el programa con la conferencia ‘Cine y Defensa. Cine, series y plataformas: ¿Un poderoso instrumento geopolítico?’. Posteriormente, Carolina Pascual Pérez y Beatriz Fernández Díez abordarán la relación entre desinformación y seguridad humana a partir de la película ‘Civil War’.

La jornada también contará con la intervención de Fernando Monzón Fabregat, quien hablará sobre el poder del relato en el cine, y de José Manuel Fernández López, que analizará la desinformación en clásicos del cine bélico. La jornada concluirá con un debate sobre las cuestiones tratadas durante las intervenciones.

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