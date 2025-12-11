El Gobierno ha encajado este jueves un nuevo revés parlamentario después de que el Congreso de los Diputados rechazara otra vez la senda de estabilidad presupuestaria para el periodo 2026-2028. El voto negativo llega en plena semana complicada para la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, marcada por polémicas internas en el PSOE y detenciones que han salpicado a altos cargos.

El proyecto ha sido tumbado por 177 votos en contra —PP, Vox, Junts y UPN— frente a 166 a favor y cinco abstenciones, en una votación que replica prácticamente el rechazo producido a finales de noviembre. No obstante, el resultado no bloquea al Ejecutivo: con esta segunda votación, se consideran cumplidos los trámites previos para que el Gobierno pueda presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2026 cuando lo estime oportuno.

El Gobierno mantiene vía libre para los Presupuestos

Pese al revés, las cuentas públicas podrán construirse sobre los objetivos incluidos en el plan fiscal estructural enviado a Bruselas el año pasado, que se activa automáticamente al haber sido denegada la senda de déficit propuesta por Hacienda.

La propuesta rechazada fijaba el déficit del conjunto de las administraciones en el 2,1% en 2026, el 1,8% en 2027 y el 1,6% en 2028. Para las comunidades autónomas, Hacienda planteaba mantener un margen del 0,1% del PIB durante los próximos tres años. Sin embargo, el plan alternativo que entra en vigor es más estricto: exige equilibrio presupuestario (0%) a las comunidades y otorga una décima más de margen a la Administración Central.

Junts avisa: “Ni objetivos hoy ni Presupuestos mañana”

El debate ha dejado además un aviso claro por parte de Junts. Su portavoz, Josep Maria Cruset, ha advertido a Montero de que el incumplimiento de los compromisos con Cataluña tendrá consecuencias en futuras votaciones: «Ni objetivos hoy ni Presupuestos mañana».

Las comunidades pierden margen: Madrid, la más afectada

La activación del plan fiscal estructural implica un ajuste fiscal de 1.755 millones para las comunidades en 2026 y una pérdida acumulada de 5.485 millones de capacidad de gasto entre 2026 y 2028.

Madrid será la región más perjudicada, con un recorte estimado de 1.088 millones en ese periodo. Le siguen Cataluña (1.038,7 millones), Andalucía (731,4 millones), Comunidad Valenciana (509,9 millones) y Galicia (280,8 millones), entre otras.

Montero ha lamentado el voto negativo y ha recordado que la propuesta de Hacienda ofrecía un mayor margen a las regiones. «No se puede explicar que, ofreciendo un mayor margen, algunos voten en contra. Solo se puede entender desde el no por el no», ha reprochado en el Congreso.