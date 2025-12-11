Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, entregado este jueves al juez Santiago Pedraz, ha desvelado conversaciones de la trama de los hidrocarburos que revelan la tensión en la cúpula del PSOE. En mensajes de WhatsApp, los investigados describen un enfrentamiento entre José Luis Ábalos y Pedro Sánchez, a quienes se referían con los despectivos apodos de «el putero» y «el guapo», respectivamente. El informe también concluye que la trama habría pagado el chalet de Ábalos en La Alcaidesa (Cádiz) a cambio de una licencia clave en Industria para operar en combustibles.

El enfrentamiento en Moncloa: «El Putero al Guapo»

El informe policial recoge una conversación de WhatsApp fechada el 10 de julio de 2021 entre Leonor María González, directiva de Villafuel S.L., y su marido, Natán González. En estos mensajes, Leonor María relata, basándose en información interna, un tenso cruce de palabras entre el exministro y el presidente del Gobierno:

La escena: Leonor María comenta que «se ha liado en el Consejo de Ministros» y que «se ha enfrentado el putero [Ábalos] al guapo [Sánchez]».

Leonor María comenta que «se ha liado en el Consejo de Ministros» y que «se ha enfrentado [Ábalos] al [Sánchez]». La confrontación: El relato es dramático: «Y se ha levantado en mitad de la reunión y delante de todos lo ha mandado a tomar por culo», añade.

Aunque el 10 de julio de 2021 no se celebró Consejo de Ministros, ese mismo día Pedro Sánchez anunció una «remodelación generacional» que suponía la salida de Ábalos de Transportes y de la Secretaría de Organización del PSOE, siendo esta doble destitución el verdadero motivo de la fuerte discusión entre ambos, según la UCO.

La repercusión en el PSOE y la tranquilidad de la trama

La implicada en la trama también ofrece una perspectiva de la división interna en el partido tras el cese: «La mitad del partido está con el putero y la otra mitad con el guapo».

La conversación, sin embargo, revela que la trama, gestionada presuntamente por Claudio Rivas y su socio Víctor de Aldama, mantuvo la calma ante la crisis:

Leonor María González explica que Víctor de Aldama la llamó «para tranquilizarnos» con el mensaje de que «Que no nos preocupemos por lo que tenemos en marcha. Que todo sigue adelante» .

la llamó con el mensaje de que . Natán González respondía a esta afirmación con una frase lapidaria que resume la presunta desconexión entre política y negocios: «hombre los negocios no se mezclan» .

. Finaliza sentenciando que «Desde luego el putero termina de hundir al PSOE».

Chalet, licencia y tráfico de influencias

El informe de la UCO refuerza la hipótesis de que la relación entre la trama y Ábalos iba más allá de lo político. La investigación concluye que la sociedad Have Got Time S.L. (controlada por Rivas) adquirió un chalet en La Alcaidesa (Cádiz) por 585.000 euros y se lo entregó al entonces ministro.

La UCO detalla que Ábalos «dispuso materialmente de la vivienda, la disfrutó e incluso intentó su aprovechamiento económico». A cambio de este supuesto soborno, el exministro habría facilitado la concesión de una licencia clave en Industria para que la red operase como mayorista de combustibles, una gestión que se habría llevado a cabo con la ayuda de su asesor Koldo García y otros altos cargos.

Contexto de la trama de hidrocarburos

La trama de los hidrocarburos se centra en un supuesto fraude masivo de IVA en la compraventa de combustibles. La red utilizaba sociedades pantalla como Villafuel S.L. para comprar carburante sin repercutir inmediatamente el impuesto. Luego lo vendían a precio con IVA incluido, pero sin ingresarlo en Hacienda, generando así un beneficio ilícito multimillonario a través de empresas bajo la influencia de empresarios como Víctor de Aldama y los hermanos Claudio y María Luisa Rivas.