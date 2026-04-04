Las alarmas se han encendido en la NBA. Según ha adelantado la cadena ESPN, el base de Los Angeles Lakers, Luka Doncic, ha sufrido una distensión de grado 2 en el tendón de la corva izquierdo que le mantendrá alejado de las pistas al menos durante los próximos 35 días.

La lesión se produjo durante el tercer cuarto del encuentro frente a los Oklahoma City Thunder, cuando el esloveno sintió un pinchazo al intentar una penetración. Este diagnóstico no solo le obliga a perderse los últimos cinco partidos de la fase regular, sino que hace prácticamente imposible su participación en la primera ronda de los playoffs.

Un golpe a las aspiraciones de los Lakers

La baja llega en el peor momento posible para la franquicia angelina. Tras un mes de marzo espectacular con 15 victorias en 17 partidos, los Lakers ocupan actualmente la tercera posición del Oeste (50-27). Sin su estrella, el equipo deberá defender el factor cancha ante el empuje de los Denver Nuggets y los Houston Rockets en el tramo final del calendario.

Doncic estaba firmando una temporada histórica, liderando la liga en anotación con un promedio de 33,5 puntos por partido, además de ser el tercer máximo asistente de la competición.

El debate por el MVP y la regla de los 65 partidos

La lesión trae consigo una consecuencia burocrática dolorosa: Doncic cerrará el curso con 64 partidos jugados, quedándose a tan solo uno del mínimo de 65 que exige el convenio de la NBA para poder optar a los premios individuales. Esto, en principio, le deja fuera de la carrera por el MVP a pesar de sus números de leyenda.

Sin embargo, su agente, Bill Duffy, ya ha anunciado que presentarán una «Impugnación por Circunstancias Extraordinarias». El entorno del jugador argumentará que Doncic se perdió dos encuentros debido al nacimiento de su segunda hija en Eslovenia y que sus esfuerzos por competir y su rendimiento récord merecen una excepción en los libros de historia.

Calendario de recuperación

Si los plazos de 35 días se cumplen de forma estricta, el regreso de Doncic se situaría en la semana del 11 al 17 de mayo. En ese escenario, los Lakers tendrían que superar la primera eliminatoria de los playoffs sin su líder, con la esperanza de recuperar al esloveno para unas hipotéticas semifinales de Conferencia.