



El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha confirmado en rueda de prensa que el inicio del curso escolar en Ceuta está previsto para el próximo 8 de septiembre. Esta información fue revelada después de una Junta Local de Seguridad en la Delegación del Gobierno.

De la Rosa ha indicado que, en lo que respecta al profesorado y los equipos directivos, estos podrán incorporarse a sus respectivos centros de trabajo a partir del 1 de septiembre, lo que permitirá una adecuada preparación para el comienzo del curso.

Este anuncio es relevante para toda la comunidad educativa ceutí, que se prepara para un nuevo año académico tras la situación vivida en los últimos meses.