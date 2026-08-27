



El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, junto a la vicepresidenta Segunda del Gobierno, Kissy Chandiramani, el consejero de Urbanismo y Transporte, Rafael Martínez Peñalver, y el consejero de Comercio, Turismo, Empleo y Deporte, Nicola Cecchi, ha visitado las instalaciones de Hélity.

Durante la visita, se ha subrayado el papel estratégico que desempeña esta conexión aérea para el desarrollo económico y turístico de la ciudad.

La visita refleja el compromiso del Gobierno de Ceuta con iniciativas que impulsan el crecimiento y bienestar de la comunidad local.