El 2 de septiembre está marcado como una fecha significativa para Ceuta, ya que coincide con el Día de Ceuta. En este contexto, se han convocado concentraciones en diversas ciudades de España, incluyendo la propia Ceuta, para mostrar apoyo a la ciudad autónoma afectada por una crisis migratoria.

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La convocatoria, que circula a través de redes sociales, se realiza bajo los lemas ‘Toda España por Ceuta’ y ‘Ceuta no está sola’. A las 20:00 se prevé que la ciudadanía se reúna frente a los ayuntamientos de distintas localidades para manifestar su solidaridad con los ceutíes.

La situación migratoria en Ceuta ha sido objeto de atención en las últimas semanas, generando inquietud en la población y provocando reacciones solidarias en todo el país. Los hechos ocurridos durante el pasado mes de julio han puesto el asunto en la agenda mediática, impulsando esta movilización ciudadana.

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La iniciativa no está vinculada a ninguna organización política, sindical o social específica, lo que la convierte en un movimiento espontáneo impulsado principalmente por ciudadanos que comparten publicaciones en redes sociales. Esto dificulta, sin embargo, prever el alcance y la participación esperada en cada ciudad.

Las concentraciones no solo se llevarán a cabo en Ceuta, sino también en importantes ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, entre otras. Cada ciudad tiene programada una reunión en un espacio público emblemático donde los ciudadanos podrán expresar su apoyo.

Entre las ciudades donde se realizarán manifestaciones destacan Madrid (Puerta del Sol), Barcelona (Plaça de Catalunya) y Valencia (Plaça de l’Ajuntament). En Ceuta, la concentración será en la Plaza de los Reyes.