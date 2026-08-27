



El portavoz del Gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez, ha anunciado que el Consejo de Gobierno ha autorizado el gasto plurianual necesario para la contratación de la redacción de los proyectos y la ejecución de las obras de 118 viviendas protegidas.

Estas viviendas están destinadas al alquiler asequible y se localizarán en la parcela R3 de Huerta Molino. Esta actuación está integrada en el Plan de Vivienda de la Ciudad, que busca atender las necesidades habitacionales de los ciudadanos ceutíes.

La ejecución de este proyecto será llevada a cabo por EMVICESA, que actúa como medio propio del Gobierno para la construcción de infraestructura pública.