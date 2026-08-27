El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, y la consejera de Educación, Cultura y Juventud, Pilar Orozco, han recibido a los estudiantes que han obtenido las mejores calificaciones en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU).

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El acto ha incluido el reconocimiento al alumnado de este año y al del curso anterior, ya que no se pudo celebrar en su momento debido a circunstancias excepcionales.

La ceremonia subraya la importancia del esfuerzo académico y el éxito individual como ejemplos para la juventud de Ceuta.

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