Una silla metálica fue atraída por el potente imán del equipo de 3 Teslas, obligando a paralizar el servicio de diagnóstico. Sanidad adjudica la reparación de urgencia al fabricante oficial.

Un costoso y aparatoso accidente mantiene en jaque al Servicio de Diagnóstico por Imagen del Hospital Universitario de Ceuta (HUCE). El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) ha tenido que adjudicar a contrarreloj un contrato de reparación por un importe total de 86.410,34 euros (impuestos incluidos) tras la grave incidencia ocurrida en la sala de la resonancia magnética.

El causante del desaguisado: una simple silla metálica que se introdujo de forma indebida en la sala de exploración. Al entrar en el radio de acción del equipo —un potente sistema de 3 Teslas (modelo GE SIGNA Architect FLO 128CH)—, la fuerza del campo magnético la absorbió violentamente hacia el gantry (el túnel del equipo), quedando fuertemente adherida e imposibilitando su retirada por motivos de seguridad.

El impacto no solo ha dejado la máquina obstruida, sino que ha provocado daños severos en diversos componentes internos, obligando a suspender de inmediato el servicio.

Una reparación compleja y «no cubierta» por el seguro

Al tratarse de una negligencia o «uso indebido del equipamiento», la millonaria factura de la reparación ha quedado completamente excluida del contrato de mantenimiento integral vigente del hospital, por lo que la administración pública ha tenido que asumir el coste de la intervención.

Los trabajos han sido adjudicados de manera directa a la empresa General Electric Healthcare España S.A.U., al tratarse del servicio técnico oficial del fabricante. El proceso no será sencillo ni rápido: se estima un plazo de ejecución de un mes para un complejo protocolo técnico que incluye:

La reducción controlada del campo magnético (bajar el imán).

La extracción segura de la silla.

La sustitución de las piezas dañadas.

La recarga de helio criogénico (esencial para enfriar los imanes).

(esencial para enfriar los imanes). La posterior restauración del campo magnético y las pruebas de validación.

Cumplimiento normativo: La adjudicación se ha tramitado mediante un procedimiento negociado sin publicidad por razones de exclusividad técnica, siguiendo las recomendaciones de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para productos sanitarios de alta complejidad.

Los pacientes, derivados a la privada

La resonancia de 3 Teslas del HUCE es una de las joyas tecnológicas del centro y un recurso clave para reducir las listas de espera y ofrecer diagnósticos de alta precisión.

Para que la asistencia sanitaria no se vea totalmente bloqueada durante este mes de reparaciones, el Ingesa ha confirmado que la actividad diagnóstica está siendo derivada a centros concertados, garantizando así que los pacientes afectados no pierdan sus citas programadas.