La emblemática banda española de pop-rock sorprendió a los 10.000 asistentes que abarrotaron su concierto en la capital mexicana con el anuncio de su producción audiovisual, tras repasar los grandes éxitos de sus cuatro décadas de trayectoria

La histórica banda española Hombres G ha compartido una importante novedad con sus seguidores durante su regreso a los escenarios en México. En el marco de un multitudinario concierto celebrado en la capital azteca con el aforo completo, la agrupación anunció de forma oficial que su documental titulado Los mejores años de nuestra vida estará disponible en la plataforma de entretenimiento Netflix a partir del 18 de octubre. El anuncio se produjo durante la celebración del espectáculo correspondiente a su gira homónima, ante un recinto abarrotado por 10.000 espectadores que acompañaron a la formación en una velada dedicada a recorrer sus más de cuarenta años de historia en la música popular.

Lee tambien: Canal Historia estrena un documental sobre el papel fundamental de España en la independencia de Estados Unidos por el 250 aniversario del 4 de julio

Un recorrido por más de cuatro décadas de éxitos ante 10.000 espectadores

El espectáculo musical sirvió como marco para que Hombres G protagonizara una jornada caracterizada por la nostalgia y la música en directo. Ante aproximadamente 10.000 asistentes, la banda repasó las composiciones más emblemáticas de su amplio repertorio profesional, al tiempo que presentó al público sus creaciones más recientes. El concierto dio comienzo con la interpretación de Voy a pasármelo bien, el primer tema de una lista compuesta por un total de 24 canciones. Desde los primeros acordes, los espectadores se pusieron en pie para corear las letras que han marcado a distintas generaciones de seguidores tanto en España como en América Latina.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Durante el desarrollo de la actuación, David Summers, vocalista y líder de la agrupación, se dirigió a los presentes para trasladarles su saludo y expresar el entusiasmo del grupo por reencontrarse con la afición mexicana. En sus intervenciones sobre el escenario, el cantante subrayó el cariño constante que los integrantes de Hombres G han recibido a lo largo de más de 40 años de visitas al país, señalando la posición destacada que ocupa México en la trayectoria afectiva y profesional de la formación.

Lee tambien: Cyberpunk Edgerunners 2: Netflix revela los primeros detalles

El bloque inicial del concierto incluyó temas de gran calado como Chicas cocodrilo y Mujer de bandera. Asimismo, Summers introdujo la interpretación de la pieza Solo esta vez, una composición que, según explicó ante el auditorio, el grupo llevaba un periodo prolongado sin interpretar en sus actuaciones en directo.

Combinación de clásicos, material inédito y el anuncio del proyecto con Netflix

La comunicación constante con el público se mantuvo a lo largo de las más de dos docenas de canciones presentadas. Piezas consolidadas como Me siento bien, Un par de palabras y Te quiero se alternaron en el programa con composiciones recién incorporadas a su producción, entre las que figuró Gilipollas, sencillo estrenado el pasado 1 de octubre. La actuación prosiguió con la ejecución de Nassau y Suéltate el pelo, elevando la intensidad de la velada en el recitador capitalino.

Entre canción y canción, David Summers mantuvo el contacto con los asistentes mediante comentarios en clave distendida sobre el cansancio físico y las dificultades respiratorias derivadas de la altitud geográfica de la Ciudad de México. De igual manera, el vocalista aprovechó una de las pausas del recital para presentar formalmente a los músicos de acompañamiento, a quienes definió como sus amigos personales y parte de su núcleo familiar.

En el tramo final del evento, la interpretación de la canción Bar precedió a uno de los momentos más destacados de la noche, cuando la multitud cantó a capela gran parte del tema Marta tiene un marcapasos, provocando una reacción de sorpresa visible entre los miembros de la banda. Tras una primera despedida del escenario, Hombres G regresó a las tablas ante los silbidos y las peticiones insistentes del público para ofrecer un bis final. Fue en ese instante cuando Summers y sus compañeros revelaron formalmente el lanzamiento inminente del documental Los mejores años de nuestra vida en Netflix para el 18 de octubre.

Posteriormente a la confirmación de la fecha de estreno en la plataforma digital, los músicos interpretaron la canción que da título al proyecto documental. Para el cierre definitivo de la velada, el grupo eligió dos de sus composiciones más populares, Venecia y Sufre, mamón, despidiendo una jornada en la que el público cantó y bailó hasta la conclusión del evento.