La secuela de Godzilla Minus One, la película japonesa que hizo historia al ganar el Oscar a los Mejores Efectos Visuales en 2024, llega este viernes 7 de noviembre a Marina Cinemas 7 de Ceuta en versión original subtitulada (V.O.S.).

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Godzilla Minus Zero retoma la saga donde la dejó su predecesora y promete más espectáculo, más criaturas y combates aún más ambiciosos. El director Takashi Yamazaki repite al frente de un proyecto que ya ha cosechado elogios de la crítica internacional. ¿Puede una secuela superar a una ganadora del Oscar? Los ceutíes podrán juzgarlo este fin de semana.

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Sinopsis: la amenaza de King Ghidorah

Estamos en 1949, dos años después de los devastadores acontecimientos de Godzilla Minus One. Japón intenta reconstruirse, pero una nueva amenaza surge del océano: King Ghidorah, el temible dragón de tres cabezas y dos colas, arrasa el país sin que ningún ejército pueda detenerlo.

La familia Ōishi —Koichi (Ryûnosuke Kamiki) y Noriko (Minami Hamabe), junto a su hija adoptiva Akiko— vuelve a verse envuelta en la catástrofe. Kenji Noda, ahora al frente de la Oficina de Respuesta a Desastres, coordina una desesperada operación que conduce a una única conclusión: solo Godzilla, que cumple 72 años en esta entrega, puede hacer frente a Ghidorah.

La película plantea un dilema colosal: recurrir al monstruo que casi destruyó su país para salvarlo de una amenaza aún mayor.

Ficha técnica

Título original: ゴジラ -0.0 (Godzilla Minus Zero)

ゴジラ -0.0 (Godzilla Minus Zero) Director y guionista: Takashi Yamazaki

Takashi Yamazaki Reparto: Ryûnosuke Kamiki, Minami Hamabe, Hidetaka Yoshioka, Masami Nagasawa, Min Tanaka, Yuki Yamada, Kuranosuke Sasaki, Sakura Ando, Jun Kunimura, Mio Tanaka

Ryûnosuke Kamiki, Minami Hamabe, Hidetaka Yoshioka, Masami Nagasawa, Min Tanaka, Yuki Yamada, Kuranosuke Sasaki, Sakura Ando, Jun Kunimura, Mio Tanaka Fotografía: Kozo Shibasaki

Kozo Shibasaki Música: Naoki Sato

Naoki Sato Productora: Toho Studios

Toho Studios Distribución en España: BF Distribution

BF Distribution Duración: 136 minutos

136 minutos Clasificación: No recomendada para menores de 12 años

No recomendada para menores de 12 años Versión en Ceuta: V.O.S. (Versión Original Subtitulada)

V.O.S. (Versión Original Subtitulada) Estreno en España: 7 de noviembre de 2026

Por qué ver Godzilla Minus Zero

La conexión con el Oscar. En marzo de 2024, Godzilla Minus One se convirtió en la primera película japonesa en ganar el Oscar a los Mejores Efectos Visuales, un hito que redefinió lo que un presupuesto modesto (15 millones de dólares frente a los 200 de un blockbuster de Hollywood) podía lograr. Minus Zero llega con la presión de estar a la altura.

Más grande, más espectacular. La crítica especializada coincide: la secuela sube la escala. Los combates entre criaturas son más ambiciosos, las secuencias de destrucción están diseñadas para envolver al espectador y el sello visual de Yamazaki se nota en cada enfrentamiento.

La tradición kaiju. Godzilla cumple 72 años como icono del cine japonés. Minus Zero recupera al clásico villano King Ghidorah en un duelo que entronca con la mejor tradición del género.

En V.O.S. Marina Cinemas 7 la proyecta en versión original subtitulada, la forma más fiel de disfrutar las interpretaciones del reparto original.

Horarios en Marina Cinemas 7 de Ceuta

Godzilla Minus Zero se proyecta en V.O.S. en las siguientes sesiones:

Día Sesión 1 Sesión 2 Viernes 7 de noviembre 17:00 22:00 Sábado 8 de noviembre 17:00 22:00 Domingo 9 de noviembre 17:30 —

Duración: 136 minutos (ten en cuenta que la sesión de las 22:00 terminará pasada la medianoche).

Clasificación: No recomendada para menores de 12 años.

Dónde comprar entradas

Las entradas para Godzilla Minus Zero en Marina Cinemas 7 están disponibles online en CompraEntradas y en la taquilla del cine.

Próximos estrenos en preventa:

Vengadores: Doomsday — Estreno el 17 de diciembre. También disponible en V.O.S. Entradas ya a la venta.

— Estreno el 17 de diciembre. También disponible en V.O.S. Entradas ya a la venta. Dune: Parte Tres — Preestreno el 15 de diciembre, estreno general el 18 de diciembre. Entradas ya a la venta.

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