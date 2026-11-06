El director de Celda 211 y El niño vuelve a la gran pantalla con una película que ya ha dado que hablar antes de su estreno comercial. Ruega por nosotras, el nuevo thriller histórico de Daniel Monzón, se presentó en la Sección Oficial del 74º Festival de San Sebastián y llega este viernes 7 de noviembre a Marina Cinemas 7 de Ceuta.

Lee tambien: Estrenos de cine en Ceuta esta semana: Godzilla Minus Zero, Ruega por nosotras y El gato con sombrero en Marina Cinemas 7

La película rescata uno de los capítulos más oscuros y silenciados de la historia reciente de España: el Patronato de Protección de la Mujer, la institución franquista que encerró a miles de jóvenes en centros correctivos por el simple hecho de no ajustarse a la moral de la época.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Consulta la cartelera completa de cine en Ceuta

Lee tambien: La nueva película de Ali G llegará a España directamente en streaming y sin estreno en cines

Sinopsis

Barcelona, 1974. Los últimos años del franquismo. Ana (Zoe Bonafonte), una joven de 19 años de familia acomodada, vive en un hogar rígido y profundamente religioso. Una noche se escapa a un concierto de pop —un estallido de color y libertad que contrasta con la represión de su día a día—, pero las consecuencias de esa escapada la conducen a un lugar del que no podrá salir fácilmente.

Sus padres la internan en un centro del Patronato de Protección de la Mujer, una institución que bajo el eufemismo de «reformar» a las «mujeres caídas» somete a las internas a un régimen de aislamiento, trabajo forzado, exámenes médicos humillantes y castigos físicos.

Dentro del centro, Ana traba amistad con Sole, una chica irreverente que se niega a aceptar las reglas. Juntas descubrirán hasta dónde llega la violencia de un sistema diseñado para someter, y hasta dónde están dispuestas a llegar para resistir.

La historia real: el Patronato de Protección de la Mujer

La película está inspirada en una institución real que operó en España durante más de cuatro décadas.

Orígenes y funcionamiento. El Patronato se creó formalmente en 1941, con el respaldo de Carmen Polo, y sus raíces se remontan a 1902. Su misión declarada era vigilar y «someter» a las jóvenes cuya conducta se apartara de la moral nacionalcatólica: bastaba con fumar, bailar, salir de noche o tener relaciones sexuales fuera del matrimonio para ser internada.

Cifras. Se estima que al menos 40.000 mujeres de entre 16 y 21 años pasaron por sus centros. Las internas eran clasificadas según conservaran o no la virginidad, lo que determinaba la dureza del centro al que eran enviadas, a menudo lejos de sus familias. No podían salir a la calle, telefonear ni comunicarse libremente.

Hasta 1985. El Patronato siguió operativo una década después de la muerte de Franco, ya en plena Transición democrática.

El libro que inspiró el título. Daniel Monzón descubrió esta historia en 2020 y se documentó con artículos, tesis, testimonios y el libro de la investigadora Consuelo García del Cid Guerra, cuya obra da título a la película. Como señala la actriz protagonista Zoe Bonafonte: «Estos reformatorios no se enseñan en los libros de historia».

Ficha técnica

Título original: Ruega por nosotras (Pray for Us)

Ruega por nosotras (Pray for Us) Director: Daniel Monzón

Daniel Monzón Guion: Daniel Monzón y Jorge Guerricaechevarría

Daniel Monzón y Jorge Guerricaechevarría Reparto: Zoe Bonafonte, Manuela Calle, Adelfa Calvo, María Cerezuela, Shiara Fernández, Carla Domínguez, María Gandiaga, Malena Gutiérrez, Belén Cruz, Bea Segura, Xavi Sáez

Zoe Bonafonte, Manuela Calle, Adelfa Calvo, María Cerezuela, Shiara Fernández, Carla Domínguez, María Gandiaga, Malena Gutiérrez, Belén Cruz, Bea Segura, Xavi Sáez Fotografía: Carles Gusi

Carles Gusi Música: Roque Baños

Roque Baños Montaje: Mapa Pastor

Mapa Pastor País: España, Francia

España, Francia Duración: 136 minutos

136 minutos Clasificación: No recomendada para menores de 16 años

No recomendada para menores de 16 años Premiere: 74º Festival Internacional de Cine de San Sebastián (Sección Oficial, Fuera de Concurso)

74º Festival Internacional de Cine de San Sebastián (Sección Oficial, Fuera de Concurso) Estreno en España: 6 de noviembre de 2026

Horarios en Marina Cinemas 7 de Ceuta

Ruega por nosotras se proyecta en las siguientes sesiones:

Día Sesión 1 Sesión 2 Viernes 7 de noviembre 19:30 22:00 Sábado 8 de noviembre 19:30 22:00 Domingo 9 de noviembre 19:45 —

Duración: 136 minutos (ten en cuenta que la sesión de las 22:00 terminará pasada la medianoche).

Clasificación: No recomendada para menores de 16 años. La película contiene escenas de violencia institucional que pueden resultar perturbadoras.

Dónde comprar entradas

Las entradas para Ruega por nosotras en Marina Cinemas 7 están disponibles online en CompraEntradas y en la taquilla del cine.

Cartelera completa de cine en Ceuta

Consulta todos los horarios y películas en la cartelera de cine en Ceuta de El Periódico de Ceuta.