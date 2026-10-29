La plataforma Movistar Plus+ ha desvelado su calendario de estrenos de ficción para el mes de noviembre de 2026.

La oferta televisiva combina tramas de suspense, historias reales, True Crime y el retorno de galardonadas producciones nacionales como ‘Celeste’, configurando una propuesta pensada para el consumo en streaming durante las semanas de menor temperatura del otoño.

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Del secuestro real de ‘American Hostage’ con Jon Hamm a la nueva temporada de ‘Celeste’

El arranque del mes se producirá el próximo 5 de noviembre con el estreno de ‘American Hostage’, un drama de ocho episodios protagonizado por Jon Hamm que recrea un suceso real acontecido en Indianápolis en 1977, cuando un hombre armado exigió hablar en directo con un periodista de radio tras encañonar al director de una hipotecaria. La ficción, creada por Shawn Ryan y Eileen Myers y dirigida por Adam Arkin y Nina Lopez-Corrado, se lanzará al completo en la plataforma tras proyectarse previamente en el South International Series Festival de Cádiz. A este título se sumarán el estreno del formato biográfico ‘Una vida en diez fotos’ el 6 de noviembre y el regreso del periodista Carles Porta con ‘Sicarios’ el día 12, una serie documental de tres episodios sobre una red de narcotráfico y sicariato desmantelada en la Costa del Sol.

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La segunda mitad de noviembre reservará espacio para el thriller de acción ‘Objetivo: Apolo’ el día 18 y, de forma muy destacada, para la esperada segunda temporada de ‘Celeste’ el 19 de noviembre. La comedia galardonada con los premios Ondas y Feroz retrocederá temporalmente tres años para relatar el caso que marcó los inicios de la inspectora Sara Santano, interpretada por Carmen Machi bajo la dirección de Elena Trapé y con guion de Diego San José. El calendario se completará con la llegada de la cuarta y última temporada de ‘Yellowjackets’ el 21 de noviembre, la quinta y última entrega de la serie alemana ‘Babylon Berlin’ centrada en febrero de 1933 el día 25, y el cierre mensual previsto para el 26 de noviembre con la producción finlandesa de esquí alpino ‘Agallas’.

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Acceso a los contenidos y modalidades de emisión de los Originales de M+

La totalidad de las producciones originales y los títulos anunciados para el undécimo mes del año quedarán integrados dentro del Plan Libre Cine y Series de la plataforma. La tarifa se comercializa sin compromiso de permanencia y abarca el acceso a más de setenta canales con soporte para dos reproducciones simultáneas, configurando un modelo de consumo audiovisual orientado a los espectadores que priorizan las series y los documentales sin la necesidad de incorporar la oferta deportiva del operador.