Este viernes 6 de noviembre llegan a Marina Cinemas 7, en el Poblado Marinero de Ceuta, cuatro estrenos: la secuela japonesa Godzilla Minus Zero, el drama español Ruega por nosotras de Daniel Monzón, la animación familiar El gato con sombrero y la épica india Ramayana: El nacimiento de una leyenda. Aquí tienes los horarios del fin de semana, todos en formato digital.

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Godzilla Minus Zero

Dos años después de los hechos de Godzilla Minus One, la humanidad empieza a recuperarse cuando surge una nueva amenaza. El monstruo regresa en medio de una tormenta para enfrentarse a una fuerza desconocida, y los supervivientes —liderados por Shikishima, Noda y el biólogo Kanji Murakami— deben luchar de nuevo por su futuro. La secuela de la película ganadora del Óscar a los mejores efectos visuales en 2024.

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Género: ciencia ficción y acción

ciencia ficción y acción Dirección: Takashi Yamazaki

Takashi Yamazaki Reparto: Ryûnosuke Kamiki, Minami Hamabe, Hidetaka Yoshioka, Min Tanaka

Ryûnosuke Kamiki, Minami Hamabe, Hidetaka Yoshioka, Min Tanaka Duración: 136 minutos

136 minutos Clasificación por edad: no recomendada para menores de 12 años

Horarios en Marina Cinemas 7:

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Día Sesiones Viernes 6 de noviembre 17.00 y 22.00 (V.O.S.) Sábado 7 de noviembre 17.00 y 22.00 (V.O.S.) Domingo 8 de noviembre 17.30 (V.O.S.)

Ruega por nosotras

En 1974, Ana tiene 19 años y pertenece a una familia acomodada de Barcelona. Considerada rebelde, su padre la entrega al Patronato de protección a la Mujer tras una fuga nocturna. Daniel Monzón (Celda 211, El niño) dirige esta historia basada en hechos reales que se estrenó en la sección oficial del Festival de San Sebastián 2026.

Género: drama

drama Dirección: Daniel Monzón

Daniel Monzón Reparto: Zoe Bonafonte, Manuela Calle, Adelfa Calvo, María Cerezuela, Xavi Sáez, Bea Segura

Zoe Bonafonte, Manuela Calle, Adelfa Calvo, María Cerezuela, Xavi Sáez, Bea Segura Duración: 136 minutos

136 minutos Clasificación por edad: no recomendada para menores de 16 años

Horarios en Marina Cinemas 7:

Día Sesiones Viernes 6 de noviembre 19.30 y 22.00 Sábado 7 de noviembre 19.30 y 22.00 Domingo 8 de noviembre 19.45

Ramayana: El nacimiento de una leyenda

Adaptación de la epopeya india. Rama es un príncipe destinado a ser símbolo de justicia. Tras casarse con Sita, intrigas palaciegas lo obligan a exiliarse junto a su esposa y su hermano Lakshmana. Ravana, un rey inmortal movido por la venganza, secuestra a Sita, y Rama emprende una misión para rescatarla. Música de Hans Zimmer.

Género: acción, aventuras y fantasía

acción, aventuras y fantasía Dirección: Nitesh Tiwari

Nitesh Tiwari Reparto: Ranbir Kapoor, Sunny Deol, Ravi Dubey, Rakul Preet Singh

Ranbir Kapoor, Sunny Deol, Ravi Dubey, Rakul Preet Singh Duración: 193 minutos

193 minutos Clasificación por edad: pendiente de calificar

Horarios en Marina Cinemas 7:

Día Sesiones Viernes 6 de noviembre 18.30 (V.O.S.) Sábado 7 de noviembre 18.30 (V.O.S.) Domingo 8 de noviembre 18.30 (V.O.S.)

El gato con sombrero

El personaje del Dr. Seuss debuta en una nueva aventura de animación. El Gato recibe el encargo de devolver la alegría a los hermanos Gabby y Sebastián, que lo están pasando mal tras mudarse a una ciudad nueva. Pero su forma de entender la diversión puede complicarlo todo, y si fracasa podría perder su sombrero mágico. En la versión doblada al español, Arturo Valls pone voz al Gato y Dani Martínez a Gofre, un pez dorado parlante.

Género: animación y aventuras

animación y aventuras Dirección: Alessandro Carloni y Erica Rivinoja

Alessandro Carloni y Erica Rivinoja Duración: 107 minutos

107 minutos Clasificación por edad: apta para todos los públicos

Horarios en Marina Cinemas 7:

Día Sesiones Viernes 6 de noviembre 17.00, 18.00 y 19.45 Sábado 7 de noviembre 17.00, 18.00 y 19.45 Domingo 8 de noviembre 17.15, 18.00 y 19.45

Ya a la venta: próximos estrenos en preventa

Marina Cinemas 7 ya tiene a la venta las entradas para dos de los estrenos más esperados del año:

Vengadores: Doomsday (acción, ciencia ficción). Dir.: Anthony Russo y Joe Russo. Con Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth y Pedro Pascal. Desde el jueves 17 de diciembre, con sesión también en V.O.S.

(acción, ciencia ficción). Dir.: Anthony Russo y Joe Russo. Con Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth y Pedro Pascal. Desde el jueves 17 de diciembre, con sesión también en V.O.S. Dune: Parte Tres (ciencia ficción, aventuras). Dir.: Denis Villeneuve. Con Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh y Robert Pattinson. Preestreno el martes 15 de diciembre (también en V.O.S.) y estreno el viernes 18 de diciembre.

Las entradas para ambas películas pueden comprarse ya en compraentradas.com.

Sigue en cartelera

El resto de títulos que continúan en Marina Cinemas 7 este fin de semana. Todos los horarios y entradas, en la cartelera de cine de Ceuta.

Clayface (acción, terror y thriller, 108 min, 16 años): viernes y sábado a las 22.00.

(acción, terror y thriller, 108 min, 16 años): viernes y sábado a las 22.00. En el corazón de la bestia (acción y aventuras, 101 min, 12 años): 19.30 el viernes y el sábado, 20.00 el domingo.

(acción y aventuras, 101 min, 12 años): 19.30 el viernes y el sábado, 20.00 el domingo. Hope (acción y ciencia ficción, 156 min, 16 años): 19.00 el viernes y el sábado, 19.15 el domingo.

(acción y ciencia ficción, 156 min, 16 años): 19.00 el viernes y el sábado, 19.15 el domingo. Karateka (biográfico y drama, 110 min, 12 años): viernes y sábado a las 22.00.

(biográfico y drama, 110 min, 12 años): viernes y sábado a las 22.00. La bola negra (drama y romance, 159 min, 16 años): 17.30 y 20.30 el viernes y el sábado; 17.00 y 20.00 el domingo.

(drama y romance, 159 min, 16 años): 17.30 y 20.30 el viernes y el sábado; 17.00 y 20.00 el domingo. La otra madre (terror, 93 min, 16 años): 17.30, 20.00 y 22.00 el viernes y el sábado; 17.30 y 20.00 el domingo.

(terror, 93 min, 16 años): 17.30, 20.00 y 22.00 el viernes y el sábado; 17.30 y 20.00 el domingo. La oveja Shaun. La película. Misión calabaza (animación y comedia, 81 min, apta): 17.00 los tres días.

(animación y comedia, 81 min, apta): 17.00 los tres días. Leones en invierno (drama y thriller, 117 min, 16 años): viernes y sábado a las 22.00.

(drama y thriller, 117 min, 16 años): viernes y sábado a las 22.00. Sentido y sensibilidad (drama y romance, 132 min, 7 años): 17.00 el viernes y el sábado, 17.15 el domingo.

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