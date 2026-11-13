Marina Cinemas 7 renueva su cartelera este viernes 13 de noviembre con cuatro estrenos y uno más el sábado. Johnny Depp se convierte en el Scrooge de Dickens a las puertas de la Navidad, Nicholas Hoult y Zoë Kravitz protagonizan un thriller de atracos retransmitidos en redes y Maika Monroe encabeza el terror gótico de Victorian Psycho. Para los más pequeños llega Ratones al ataque: Operación Navidad.
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Scrooge y los fantasmas de la Navidad
Ti West (X, Pearl) relee el clásico de Charles Dickens con Johnny Depp como el avaro Ebenezer Scrooge. En el Londres victoriano, tres espíritus le obligan a mirar su pasado, su presente y su futuro en una última oportunidad de redención. Le acompañan Rupert Grint, Andrea Riseborough y Sam Claflin.
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- Género: fantasía, drama
- Clasificación: pendiente de calificar
- Duración: 116 minutos
|Día
|Horarios
|Viernes 13
|17:00, 19:15, 21:30
|Sábado 14
|17:00, 19:15, 21:30
|Domingo 15
|17:15, 18:30, 19:30
Cómo robar un banco
David Leitch, director de Bullet Train y El especialista, firma este thriller de acción sobre una banda de atracadores que retransmite sus golpes en redes sociales. La fama les convierte en fenómeno viral y la persecución policial, en espectáculo en directo. Protagonizan Nicholas Hoult, Zoë Kravitz, Anna Sawai y Rhenzy Feliz.
- Género: acción, crimen, suspense
- Clasificación: no recomendada para menores de 16 años
- Duración: 121 minutos
|Día
|Horarios
|Viernes 13
|17:30, 19:45, 22:00
|Sábado 14
|17:30, 19:45, 22:00
|Domingo 15
|18:00, 20:15
Victorian Psycho
Inglaterra, 1858. La llegada de una nueva institutriz a una mansión aislada coincide con la desaparición de los empleados de la casa, y la sospecha se convierte en amenaza. Zachary Wigon dirige este terror de época con Maika Monroe (It Follows, Longlegs), Thomasin McKenzie, Ruth Wilson y Jason Isaacs.
- Género: terror, suspense, histórico
- Clasificación: no recomendada para menores de 16 años
- Duración: 102 minutos
|Día
|Horarios
|Viernes 13
|22:00
|Sábado 14
|22:00
|Domingo 15
|Sin sesión
Ratones al ataque: Operación Navidad
Una familia de ratones defiende su hogar cuando los humanos de la casa contratan a un exterminador para echarlos antes de Navidad. La guerra de ingenio está servida en esta comedia de animación noruega dirigida por Henrik Martin Dahlsbakken, pensada para el público familiar.
- Género: animación, comedia, familiar
- Clasificación: todos los públicos, especialmente recomendada para la infancia
- Duración: 80 minutos
|Día
|Horarios
|Viernes 13
|17:15, 18:15
|Sábado 14
|17:15, 18:15
|Domingo 15
|17:00, 18:15
Sigue en cartelera en Marina Cinemas 7
Además de los estrenos, este fin de semana continúan en sala:
- Ruega por nosotras, de Daniel Monzón: el drama sobre el Patronato de Protección a la Mujer que ya repasamos en su llegada a Ceuta.
- Leones en invierno, thriller de Albert Pintó con Luis Zahera y Roberto Álamo.
- La otra madre, terror con Jessica Chastain.
- Hope, ciencia ficción del surcoreano Na Hong-jin.
- El gato con sombrero, animación basada en el clásico del Dr. Seuss.
Todos los horarios, día a día, en la cartelera de cine de Ceuta de El Periódico de Ceuta. Los horarios pueden cambiar a última hora: conviene confirmarlos antes de ir.