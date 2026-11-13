Marina Cinemas 7 renueva su cartelera este viernes 13 de noviembre con cuatro estrenos y uno más el sábado. Johnny Depp se convierte en el Scrooge de Dickens a las puertas de la Navidad, Nicholas Hoult y Zoë Kravitz protagonizan un thriller de atracos retransmitidos en redes y Maika Monroe encabeza el terror gótico de Victorian Psycho. Para los más pequeños llega Ratones al ataque: Operación Navidad.

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Scrooge y los fantasmas de la Navidad

Ti West (X, Pearl) relee el clásico de Charles Dickens con Johnny Depp como el avaro Ebenezer Scrooge. En el Londres victoriano, tres espíritus le obligan a mirar su pasado, su presente y su futuro en una última oportunidad de redención. Le acompañan Rupert Grint, Andrea Riseborough y Sam Claflin.

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Género: fantasía, drama

fantasía, drama Clasificación: pendiente de calificar

pendiente de calificar Duración: 116 minutos

Día Horarios Viernes 13 17:00, 19:15, 21:30 Sábado 14 17:00, 19:15, 21:30 Domingo 15 17:15, 18:30, 19:30

Cómo robar un banco

David Leitch, director de Bullet Train y El especialista, firma este thriller de acción sobre una banda de atracadores que retransmite sus golpes en redes sociales. La fama les convierte en fenómeno viral y la persecución policial, en espectáculo en directo. Protagonizan Nicholas Hoult, Zoë Kravitz, Anna Sawai y Rhenzy Feliz.

Género: acción, crimen, suspense

acción, crimen, suspense Clasificación: no recomendada para menores de 16 años

no recomendada para menores de 16 años Duración: 121 minutos

Día Horarios Viernes 13 17:30, 19:45, 22:00 Sábado 14 17:30, 19:45, 22:00 Domingo 15 18:00, 20:15

Victorian Psycho

Inglaterra, 1858. La llegada de una nueva institutriz a una mansión aislada coincide con la desaparición de los empleados de la casa, y la sospecha se convierte en amenaza. Zachary Wigon dirige este terror de época con Maika Monroe (It Follows, Longlegs), Thomasin McKenzie, Ruth Wilson y Jason Isaacs.

Género: terror, suspense, histórico

terror, suspense, histórico Clasificación: no recomendada para menores de 16 años

no recomendada para menores de 16 años Duración: 102 minutos

Día Horarios Viernes 13 22:00 Sábado 14 22:00 Domingo 15 Sin sesión

Ratones al ataque: Operación Navidad

Una familia de ratones defiende su hogar cuando los humanos de la casa contratan a un exterminador para echarlos antes de Navidad. La guerra de ingenio está servida en esta comedia de animación noruega dirigida por Henrik Martin Dahlsbakken, pensada para el público familiar.

Género: animación, comedia, familiar

animación, comedia, familiar Clasificación: todos los públicos, especialmente recomendada para la infancia

todos los públicos, especialmente recomendada para la infancia Duración: 80 minutos

Día Horarios Viernes 13 17:15, 18:15 Sábado 14 17:15, 18:15 Domingo 15 17:00, 18:15

Sigue en cartelera en Marina Cinemas 7

Además de los estrenos, este fin de semana continúan en sala:

Ruega por nosotras , de Daniel Monzón: el drama sobre el Patronato de Protección a la Mujer que ya repasamos en su llegada a Ceuta.

, de Daniel Monzón: el drama sobre el Patronato de Protección a la Mujer que ya repasamos en su llegada a Ceuta. Leones en invierno , thriller de Albert Pintó con Luis Zahera y Roberto Álamo.

, thriller de Albert Pintó con Luis Zahera y Roberto Álamo. La otra madre , terror con Jessica Chastain.

, terror con Jessica Chastain. Hope , ciencia ficción del surcoreano Na Hong-jin.

, ciencia ficción del surcoreano Na Hong-jin. El gato con sombrero, animación basada en el clásico del Dr. Seuss.

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