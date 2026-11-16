El actor británico Robert Pattinson, de 40 años, ha sido confirmado oficialmente como el próximo encargado de dar vida al icónico espía James Bond. Con esta elección, el intérprete se convierte en el séptimo actor en encarnar al agente 007 en la gran pantalla y en el primero en hacerlo desde que Amazon MGM asumió el control de la franquicia cinematográfica tras la adquisición del histórico estudio en 2022. El regreso del personaje se materializará en la vigesimosexta entrega de la saga, un proyecto que contará con Denis Villeneuve en la dirección.

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El relevo de Daniel Craig tras cinco años de espera

La designación de Robert Pattinson pone fin a años de intensas especulaciones en torno a la identidad del sucesor de Daniel Craig. El anuncio se produce en medio del paréntesis más prolongado en toda la historia cinematográfica de 007, cinco años después del lanzamiento en salas de «Sin tiempo para morir» (2021). Aquella producción marcó un hito sin precedentes dentro de los 64 años de trayectoria del personaje en el cine, al convertirse en la primera película de toda la serie que concluyó con la muerte de su protagonista.

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Pese a aquel desenlace definitivo para la etapa anterior, el célebre agente británico volverá a renacer una vez más en la gran pantalla. Esta nueva etapa quedará articulada en torno a la vigesimosexta película oficial de la franquicia, cuyo desarrollo cinematográfico estará encabezado por el realizador Denis Villeneuve, responsable de asumir la dirección del esperado retorno.

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De ídolo juvenil a referente del cine de autor

La llegada de Pattinson al papel de James Bond culmina una trayectoria profesional caracterizada por la versatilidad y la colaboración con destacados cineastas contemporáneos. El intérprete británico alcanzó inicialmente la fama internacional como ídolo adolescente gracias a su participación en la saga «Crepúsculo», así como por su intervención en la cinta «Harry Potter y el cáliz de fuego».

A partir de esa proyección inicial, el actor consolidó una filmografía marcada por el trabajo junto a una extensa relación de directores de prestigio. Entre sus proyectos figuran colaboraciones con los hermanos Safdie en «Good Time», con el surcoreano Bong Joon Ho en «Mickey 17» y con la cineasta francesa Claire Denis en «High Life». Asimismo, ha trabajado bajo las órdenes de James Gray en «Z, la ciudad perdida», de Lynne Ramsay en «Die my love» y de Robert Eggers en «El faro». Su recorrido cinematográfico incluye además dos colaboraciones con Christopher Nolan, en «Tenet» y «La odisea», junto a su participación en «Cosmopolis», dirigida por David Cronenberg.

Una nueva era bajo el control de Amazon MGM

El fichaje del actor británico se produce en un momento determinante para el devenir empresarial y creativo de la franquicia de espionaje. En el año 2022, el gigante tecnológico Amazon formalizó la compra de MGM por un importe de 8.500 millones de dólares, haciéndose así con el estudio que había estado vinculado históricamente a la producción y explotación cinematográfica de James Bond.

De este modo, la vigesimosexta entrega de la saga inaugurará una etapa inédita al situar a Robert Pattinson como el séptimo rostro oficial del agente 007 y al primero elegido íntegramente bajo la nueva estructura de control de Amazon MGM, con el respaldo creativo de Denis Villeneuve al frente de la dirección.