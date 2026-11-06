El nuevo canal de la TDT, que inició sus emisiones el pasado 5 de noviembre con una parrilla centrada en la actualidad y los debates, incorpora finalmente los largometrajes a su programación bajo el espacio ‘La Séptima Pantalla’.

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La televisión generalista recupera uno de sus formatos más tradicionales de la mano del nuevo canal de la TDT, La Séptima, que arrancó sus emisiones oficiales el pasado jueves 5 de noviembre. Pese a que los planes iniciales de la cadena contemplaban dejar al margen el cine y las series para centrarse de manera exclusiva en contenidos de actualidad, entrevistas, debates y transmisiones en directo, la dirección ha decidido dar marcha atrás y rectificar su planteamiento original para incluir producciones cinematográficas en su oferta semanal.

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Una programación inaugural con vocación informativa y de entretenimiento

El pistoletazo de salida del canal se produjo a las 12:00 horas del 5 de noviembre con una jornada íntegramente volcada en la información. La parrilla diaria quedó inaugurada con la periodista Verónica Sanz al frente de El Pulso, espacio al que relevaron de forma sucesiva Sarah Santaolalla con En Línea, Rocío Delgado en Sobre la mesa y Noor Ben Yessef con La Diana. En la franja nocturna, la responsabilidad recayó sobre Javier Ruiz, encargado de conducir el formato Última hora hasta la 1:00 de la madrugada.

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Junto a estos espacios informativos, la programación del fin de semana contará con la participación de conocidos rostros del medio televisivo, tales como Luján Argüelles, Héctor de Miguel, Alba Carrillo y Marta Márquez. Con esta combinación, la cadena busca equilibrar su apuesta principal por la actualidad con el entretenimiento, pilar fundamental para captar el interés de la audiencia.

Estreno de ‘La Séptima Pantalla’ con sesión doble cinematográfica

La primera gran cita del canal con el séptimo arte tendrá lugar el próximo sábado 7 de noviembre a partir de las 21:15 horas. Bajo la denominación de ‘La Séptima Pantalla’, la cadena inaugurará un contenedor que, de cara al futuro, combinará la emisión de un largometraje con un posterior coloquio de debate —recuperando así la esencia de programas clásicos como ¡Qué grande es el cine! o el mítico La Clave presentado por José Luis Balbín—. No obstante, para esta primera jornada sabatina, la cadena ha optado por arrancar con una sesión doble de carácter excepcional.

La primera propuesta seleccionada es La infiltrada, el aclamado largometraje dirigido por Arantxa Echevarría y estrenado en salas en 2024, galardonado con el premio Goya a la Mejor Película —ex aequo con El 47—. Protagonizada por Carolina Yuste y Luis Tosar, esta producción española centrada en la historia real de una agente de policía infiltrada en la banda terrorista ETA servirá para que el canal debute en el ámbito cinematográfico apoyando la industria nacional.

En contraste con el drama de suspense policial, la segunda opción del programa doble cambiará por completo de registro al apostar por el cine de acción internacional. La cadena emitirá Bangkok Dangerous, protagonizada por Nicolas Cage, un thriller que narra la trayectoria de un asesino profesional sujeto a normas estrictas y las complicaciones a las que se enfrenta cuando decide abandonar definitivamente su profesión.

Salvo nuevas modificaciones en la parrilla, esta sesión doble marcará el punto de partida de un espacio cinematográfico que en las semanas sucesivas se consolidará con la emisión de una única película precedida de su correspondiente presentación y tertulia, ampliando de este modo las alternativas de entretenimiento en la televisión generalista.

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