El actor estadounidense abre la puerta a volver a encarnar al icónico capitán en la sexta entrega producida por Jerry Bruckheimer, condicionando su retorno a contar con un cierre a la altura de la franquicia y abriendo la posibilidad de compartir pantalla con Margot Robbie.

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El futuro de la franquicia cinematográfica de Piratas del Caribe vuelve a situarse en el foco de la industria tras las últimas declaraciones de Johnny Depp. Tras años de incertidumbre, problemas de producción y especulaciones sobre la continuidad de la saga, el intérprete estadounidense ha roto su silencio para pronunciarse de forma directa sobre la posibilidad de volver a meterse en la piel del capitán Jack Sparrow en la sexta entrega. Las palabras del actor abren la puerta a un esperado regreso que dependerá de la implicación del productor Jerry Bruckheimer y del enfoque narrativo para dar un cierre definitivo a la historia.

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El condicionante de Johnny Depp y su confianza en Jerry Bruckheimer

La trayectoria de la franquicia permanecía paralizada desde el año 2017, fecha en la que se estrenó en los cines de todo el mundo Piratas del Caribe: La venganza de Salazar. Aquella quinta entrega contó con la incorporación de Javier Bardem como antagonista y el retorno en el reparto de Geoffrey Rush como Barbosa, Orlando Bloom como Will Turner y Keira Knightley como Elizabeth Swann. Pese a recibir críticas dispares, el largometraje se convirtió en un éxito de taquilla tras alcanzar una recaudación global de 795 millones de dólares. No obstante, la búsqueda de una nueva historia y la incógnita sobre la participación de Depp estancaron el desarrollo de nuevos proyectos.

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En un principio, el actor llegó a afirmar en medio del periplo mediático que no volvería a participar en la saga ni por todo el dinero del mundo, sugiriendo posteriormente en tono irónico que solo se lo pensaría por 300 millones de dólares y «un millón de alpacas». Sin embargo, su posición actual ha experimentado un notable cambio al condicionar su vuelta a la calidad del proyecto y a la presencia de su productor habitual.

«Si todo está exactamente como debe estar para poner el broche final a Piratas del Caribe, lo único que quiero realmente es contribuir a darle a la saga el final que se merece. Iría mañana mismo a trabajar con Jerry Bruckheimer en lo que hiciera falta. Si se trata de Jerry, confío en él. Nos une una profunda amistad», ha declarado Johnny Depp en una entrevista concedida al medio Entertainment Tonight.

Margot Robbie y la vuelta a los orígenes de la franquicia

Durante los últimos años, los rumores sobre la sexta película señalaban a la actriz Margot Robbie como posible protagonista del proyecto. Las informaciones más recientes sugieren que ambas estrellas podrían coincidir en la cinta producida por Bruckheimer, configurando una propuesta que busca recuperar la esencia de los primeros largometrajes de los años 2000.

La idea conceptual que se maneja para Piratas del Caribe 6 pasa por retornar al esquema de las entregas originales, época en la que el personaje de Jack Sparrow ejercía como un robaescenas secundario en relación con la trama romántica de Will Turner y Elizabeth Swann. De forma análoga a aquel planteamiento, el personaje interpretado por Johnny Depp podría apadrinar a una nueva generación de heroicos protagonistas, entre los cuales se incluiría la propia Margot Robbie para continuar el legado de la franquicia.

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