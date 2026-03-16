El análisis de los restos electorales tras los comicios en Castilla y León arroja una conclusión matemática clara: la irrupción de Se Acabó La Fiesta (SALF) ha impedido que Vox maximizara su éxito. Aunque la formación de Santiago Abascal logró 14 procuradores, el trasvase de votos hacia la candidatura de Alvise Pérez evitó que el partido sumara tres asientos adicionales en las provincias de Valladolid, Segovia y Zamora.

A pesar de que SALF no obtuvo representación en las Cortes, sus papeletas fueron determinantes en el reparto final. En las tres circunscripciones mencionadas, la división del voto a la derecha de los populares permitió que el PSOE se hiciera con los últimos escaños en liza por márgenes muy estrechos.

Las tres batallas perdidas por los «restos»

El impacto de la candidatura de Alvise Pérez se hace evidente al observar la diferencia de votos que separó a Vox de su siguiente procurador frente a lo cosechado por SALF:

Provincia Votos SALF Distancia de Vox al escaño Beneficiado final Valladolid 4.436 1.680 votos PSOE (6º procurador) Segovia 1.195 1.068 votos PSOE (mantuvo escaño) Zamora 895 284 votos PSOE (último escaño)

En los tres escenarios, si los votantes de SALF hubieran optado por la papeleta de Vox, la formación de Abascal habría alcanzado los 17 escaños, alterando significativamente el equilibrio de fuerzas en el Parlamento regional.

Reacción de Vox: Respeto y perfil bajo

Pese a que las matemáticas confirman el perjuicio electoral, la cúpula de Vox ha optado por no confrontar con Alvise Pérez. Santiago Abascal aseguró este lunes no tener «ningún reproche» hacia SALF, defendiendo la libertad de los electores.

Por su parte, el candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, reconoció en una entrevista que esos votos sin representación «han permitido que el PSOE tenga 2 o 3 escaños que en otras condiciones serían de Vox», aunque zanjó la cuestión aceptando las reglas del «juego electoral».