La vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del socialismo andaluz, María Jesús Montero, ha reiterado este sábado la determinación del Ejecutivo central de esclarecer las causas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) con el objetivo de depurar responsabilidades y prevenir siniestros similares en el futuro.

Durante su intervención en un foro sobre vivienda celebrado en Dos Hermanas (Sevilla), la dirigente socialista abrió su discurso con un recuerdo a las víctimas del accidente, que calificó de “tragedia” que ha conmocionado a toda Andalucía. Montero subrayó que la provincia de Huelva se encuentra especialmente afectada, ya que la mayoría de las personas fallecidas o heridas proceden de este territorio.

La vicepresidenta insistió en el “compromiso” del Gobierno para esclarecer lo sucedido y avanzar en medidas que permitan, “en la medida de lo posible”, evitar que se repitan hechos similares. En este sentido, defendió la inversión “tan importante” que, según indicó, ha llevado a cabo el Gobierno de España en materia ferroviaria a lo largo de los últimos años de legislatura.

Montero remarcó que la prioridad institucional pasa por ofrecer respuestas a las familias de las víctimas y garantizar que se adopten las mejoras necesarias en el sistema ferroviario tras el siniestro.