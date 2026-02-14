El municipio soriano de San Esteban de Gormaz ha sido confinado este sábado y ha comenzado el desalojo de varias viviendas debido a la fuerte crecida del río Duero, cuyo caudal alcanza casi los cinco metros de altura y 274,65 metros cúbicos por segundo, con previsión de seguir aumentando.

La decisión ha sido adoptada por el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), ante el riesgo de inundaciones en distintas zonas del municipio. Como punto de evacuación para los vecinos afectados, la Junta de Castilla y León ha habilitado la residencia del Instituto de Educación Secundaria La Rambla.

Las áreas con mayor riesgo dentro de la localidad son la primera línea de viviendas del Camino del Duero, la vertiente izquierda de la Avenida de Valladolid —desde la Puerta de Castilla en dirección a Aranda de Duero— y la carretera de Atauta, desde el cruce de la N-110 hacia la salida del municipio.

Desalojos y confinamientos en zonas cercanas

También se han iniciado medidas de confinamiento o desalojo, según evolucione la situación, en las localidades cercanas de Pedraja de San Esteban y Soto de San Esteban, debido al peligro directo de la riada o a posibles cortes de acceso por carretera.

La delegada territorial de la Junta en Soria ha advertido de que la situación puede variar en función del comportamiento del Duero en las próximas horas. Durante la mañana está previsto que se reúna el Comité Permanente de la Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Duero para decidir posibles actuaciones en el Embalse de La Cuerda del Pozo.

Desde el Cecopi se ha insistido en la necesidad de extremar la vigilancia y la coordinación entre administraciones para atender cualquier emergencia que pueda surgir, tanto para las personas como para sus bienes. Asimismo, se recuerda a la población que ante cualquier incidencia relacionada con inundaciones debe avisar al 112 indicando ubicación, personas afectadas y nivel del agua.

El pasado 10 de febrero se activó el nivel 2 de emergencia del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones en Castilla y León, conocido como INUNCYL, en la provincia de Soria, ante el aumento del caudal de los ríos de la zona.