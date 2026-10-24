precio gasolina Ceuta 25 de octubre de 2026. El Ministerio para la Transición Ecológica publica el domingo 25 de octubre de 2026 los precios medios y la relación de estaciones con gasolina 95, gasolina 98 y diésel en Ceuta.

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En esta jornada se han analizado 10 estaciones. El promedio de gasolina 95 se sitúa en 1.603 €/l, con un rango entre 1.574 y 1.614 €/l. Para la gasolina 98, el promedio es de 1.627 €/l, y el diésel (gasóleo A) alcanza 1.724 €/l, con mínimo en 1.709 €/l y máximo en 1.729 €/l, según el Ministerio para la Transición Ecológica.

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Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

Entre las opciones con el precio más bajo para gasolina 95 en Ceuta, destacan dos ubicaciones de la cadena ON365 con 1.574 €/l.

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ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.574 €/l

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.574 €/l ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.574 €/l

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.574 €/l CEPSA (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.594 €/l

(AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.594 €/l DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.613 €/l

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.613 €/l SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.613 €/l

Gasolina 98

Para gasolina 98, el precio mínimo aparece en ON365, con 1.604 €/l en dos estaciones. En la parte baja del listado también se encuentra SHELL en su estación del muelle.

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.604 €/l

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.604 €/l ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.604 €/l

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.604 €/l SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.613 €/l

(AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.613 €/l CEPSA (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.624 €/l

(AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.624 €/l DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.643 €/l

Diésel

En diésel (gasóleo A), ON365 registra 1.709 €/l en dos puntos de Ceuta. El resto de referencias más baratas recogidas por el Ministerio para la Transición Ecológica suben hasta 1.724 y 1.728 €/l.

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.709 €/l

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.709 €/l ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.709 €/l

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.709 €/l CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.724 €/l

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.724 €/l CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.724 €/l

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.724 €/l DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.728 €/l

Las más caras

En el extremo alto del precio para gasolina 95 en Ceuta, aparecen tres estaciones, con valores entre 1.613 y 1.614 €/l. En concreto, CEPSA concentra dos de los casos al marcar 1.614 €/l, mientras que DISA PUERTO figura en 1.613 €/l.

CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.614 €/l

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.614 €/l CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.614 €/l

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.614 €/l DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.613 €/l

Consejos

Antes de repostar, conviene comparar el precio por litro en función del carburante que se va a utilizar. Con variaciones entre estaciones para gasolina 95, gasolina 98 y diésel, pequeñas diferencias pueden traducirse en un ahorro si se planifica la compra.

Además, si sueles repostar de forma periódica, toma el hábito de revisar el listado del Ministerio para la Transición Ecológica para tu zona. Así podrás elegir la opción más barata cuando el precio se mueve y ajustar la frecuencia de repostaje al consumo real del vehículo.

Fuente: precios de las gasolineras de Ceuta publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

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