El Estadio Abanca Balaídos vive esta noche una cita de altos vuelos. El Real Club Celta recibe al Olympique de Lyon en el encuentro de ida de los octavos de final de la UEFA Europa League, un desafío de máxima exigencia para el conjunto vigués ante uno de los máximos favoritos al título continental.

El equipo dirigido por Claudio Giráldez afronta el choque con la ilusión de quien se enfrenta a un grande de Europa. El Celta, que llega a esta fase tras una sólida trayectoria en la competición —sumando 13 puntos en la fase previa—, es consciente de que el factor campo en Balaídos será determinante para intentar llegar con opciones al partido de vuelta en Francia. El técnico celeste ha reconocido la jerarquía del rival, señalando al Lyon como uno de los candidatos más fuertes a levantar el trofeo.

El Olympique de Lyon, un rival temible

Por su parte, el Olympique de Lyon aterriza en Vigo respaldado por unos números imponentes. El conjunto francés ha dominado la fase previa, alcanzando la primera posición de la tabla con un balance de 21 puntos, 18 goles a favor y solo 5 en contra. Con una trayectoria casi inmaculada en la fase regular (7 victorias y una única derrota), los visitantes se presentan como una prueba de fuego para la solidez defensiva del conjunto gallego.

Para el Celta, este partido supone una oportunidad histórica. Con la necesidad de hacerse fuerte en casa, el conjunto vigués buscará rentabilizar su efectividad goleadora frente a un Olympique de Lyon que se ha mostrado intratable hasta el momento.

Información del encuentro y retransmisión

El partido, correspondiente a la jornada de ida de los octavos de final de la UEFA Europa League, se disputará este jueves 12 de marzo a las 21:00 horas.

• Fecha: Jueves, 12 de marzo de 2026.

• Horario: 21:00 horas (horario peninsular español).

• Televisión: El encuentro se podrá seguir en directo a través de los canales de Movistar+ (dial M+ Liga de Campeones).

La afición viguesa jugará un papel fundamental en este primer asalto, en el que el Celta intentará minimizar las distancias y poner contra las cuerdas a un gigante europeo. La eliminatoria promete ser un duelo de estilos donde cada gol será decisivo de cara al desenlace final en tierras francesas.