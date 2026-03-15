El líder de LaLiga EA Sports afronta un examen ante el conjunto hispalense con el objetivo de consolidar su ventaja en el liderato. El encuentro se disputará este domingo, 15 de marzo, a partir de las 16:15 horas.

El FC Barcelona regresa este domingo al Spotify Camp Nou para disputar uno de los compromisos más exigentes del calendario liguero. En el marco de la jornada 28 de LaLiga EA Sports, el equipo azulgrana, que lidera la clasificación con 67 puntos y una renta de cuatro sobre el Real Madrid, recibe a un Sevilla que llega a la Ciudad Condal con la imperiosa necesidad de sumar para alejarse de la zona baja de la tabla.

Un duelo con historia y objetivos distintos

La historia reciente entre ambos clubes refleja la competitividad de este enfrentamiento, habiéndose disputado 202 partidos oficiales con un balance favorable al Barcelona (117 victorias frente a 46 del Sevilla). No obstante, el precedente de la primera vuelta —en el que los nervionenses se impusieron por 4-1— sirve de advertencia para un líder que no quiere sorpresas ante su afición.

Los de Hansi Flick llegan a la cita con el objetivo de mantener su fortaleza como locales, donde han conseguido pleno de victorias, ante un Sevilla que ocupa la 14ª posición y busca certificar su permanencia en una zona más tranquila de la clasificación.

Horario y dónde ver el partido

El Barcelona – Sevilla se disputará hoy, domingo 15 de marzo, a las 16:15 horas (horario peninsular español). La retransmisión televisiva en España podrá seguirse en directo a través de las siguientes plataformas:

DAZN LaLiga : Disponible en Movistar Plus+ (dial 55) y Orange TV (dial 113).

: Disponible en Movistar Plus+ (dial 55) y Orange TV (dial 113). DAZN LaLiga 2 : Disponible en Movistar Plus+ (dial 58) y Orange TV (dial 114).

: Disponible en Movistar Plus+ (dial 58) y Orange TV (dial 114). LaLiga TV Bar: Para establecimientos públicos.

Parte de bajas y actualidad deportiva

El equipo azulgrana afronta el encuentro con importantes ausencias confirmadas como las de Balde, Christensen, De Jong y Koundé, siendo Marc Bernal duda hasta última hora. Por parte sevillista, el técnico afronta las bajas de Marcao, Peque y Maupay, mientras que el defensor César Azpilicueta se mantiene como duda para entrar en la convocatoria definitiva.