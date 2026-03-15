Anoeta acoge este domingo, 15 de marzo, un enfrentamiento directo por la zona media-alta de la clasificación. Separados por apenas un punto, donostiarras y navarros buscan tres unidades clave para sus aspiraciones europeas en el cierre de la jornada.

El fútbol de Primera División despide la jornada 28 con un duelo de máxima intensidad en el Estadio de Anoeta. La Real Sociedad (8.ª con 35 puntos) recibe al Osasuna (11.º con 34 puntos) en un choque que promete ser una batalla táctica por la regularidad. Con ambos conjuntos separados por la mínima diferencia en la tabla, el ganador del encuentro dará un paso al frente para consolidarse en la pugna por los puestos continentales.

¿A qué hora empieza y dónde ver el Real Sociedad – Osasuna?

El encuentro, programado para este domingo 15 de marzo, comenzará a las 21:00 horas. La afición podrá seguir la retransmisión en directo a través de los siguientes canales y plataformas autorizadas:

DAZN : A través de la plataforma DAZN España.

: A través de la plataforma DAZN España. DAZN LaLiga : Disponible en los operadores habituales.

: Disponible en los operadores habituales. LaLiga TV Bar: Para el visionado en establecimientos públicos.

Situación de los equipos

La Real Sociedad llega a la cita con el objetivo de enderezar el rumbo tras sus recientes compromisos ante el Atlético de Madrid y el Mallorca. Los txuri-urdin han consolidado un balance de 40 goles a favor, mostrando un rendimiento en casa de 6 victorias y 3 empates que será clave para desnivelar la balanza esta noche. Tras este encuentro, los pupilos de Imanol Alguacil afrontarán exigentes duelos ante el Villarreal y el Levante.

Por su parte, el Osasuna de Pamplona se desplaza a San Sebastián con la moral alta tras sus últimas jornadas frente a Mallorca y Valencia. Con un equilibrio defensivo notable —32 goles encajados en 27 partidos—, los navarros buscarán mejorar sus prestaciones como visitantes, donde han tenido dificultades para sumar de tres en lo que va de curso. Tras su visita a Anoeta, el calendario les deparará duelos contra el Girona FC y el Deportivo Alavés.